וונדרסון צונאמי חתם רשמית במכבי חיפה לשנתיים

הירוקים הודיעו על החתמתו של הבלם שעבר את הבדיקות הרפואיות: "נרגש להצטרף למועדון, מחכה לעלות לדשא". רפאלוב: "שחקן מנוסה, ורסטילי ואיכותי"

עכשיו זה רשמי. מכבי חיפה הודיעה היום (ראשון) שהבלם/מגן שמאלי הברזילאי, וונדרסון צונאמי בן ה-30, עבר היום את הבדיקות הרפואיות וחתם במועדון לשנתיים. וונדרסון (1.89 מטרים), נולד בעיר בלם שבמדינת פארה, ברזיל. הוא שיחק בליגה המקומית בטאפאז'וס, קסטניאל, ריו קלארו, טובראו, בואה אספורטה, קויאבה, מאנאוס ובוטפוגו דה פאראיבה.

בינואר 2022 חתם בלבסקי סופיה מליגת ההבכירה בבולגריה. במהלך השנים בבולגריה הפך לשחקן משמעותי ואף שימש כקפטן הקבוצה במשך שתי עונות. בנוסף וונדרסון מחזיק באזרחות בולגרית. בעונת 2021/22, זכה צונאמי בגביע הבולגרי עם הקבוצה, בה ערך בסך הכל 103 הופעות ליגה, בהן כבש שישה שערים. בינואר 2026 חתם באיגדיר מליגת המשנה הטורקית. בחצי עונה ערך במדיה 14 הופעות ליגה וכבש שני שערים.

רפאלוב: “בטוחים שהניסיון שלו יתרום”

לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי של הירוקים: "כולי נרגש להצטרף למכבי חיפה. שמעתי רבות על המועדון הזה ועל העוצמות של הקהל הירוק. מחכה כבר לעלות על הדשא ולעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה".

וונדרסון צונאמי עם ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, הוסיף: "מדובר בשחקן מנוסה, ורסטילי ואיכותי, שמסוגל לשחק גם כבלם וגם כמגן. מעבר ליכולות המקצועיות שלו, הוא מביא איתו מנהיגות, אישיות חזקה ומקצוענות גבוהה. העובדה ששימש כקפטן בקבוצתו במדינה זרה מעידה על האופי והאחריות שלו. אנחנו בטוחים שהניסיון שלו יתרום לקבוצה והוא יהווה דוגמה לשחקנים הצעירים ויסייע להם להתפתח הן על המגרש והן מחוצה לו".