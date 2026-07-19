פסטיבל הגלישה הראשון של חיפה יוצא לדרך

האירוע ייערך ב-24 ביולי בחוף בת גלים ויכלול תחרויות בגלישת רוח, פויל וסאפ, לצד הפנינג, מוזיקה ופעילויות לכל המשפחה בהשתתפות מיטב הגולשים

עיריית חיפה תקיים ביום שישי הקרוב, 24.7.26, את פסטיבל הגלישה הראשון של חיפה, שייערך במרכז הימי העירוני בשכונת בת גלים ויהפוך את רצועת החוף לאירוע ספורט ימי צבעוני, תוסס ומלא אדרנלין.

הפסטיבל מתקיים בהובלת רשות הספורט במנהל חינוך, תרבות וספורט של עיריית חיפה ובהפקתם של האחים דגן, אורי וארנון, מפיקי תחרות האקסטרים הבינלאומית בגלישת רוח, "סטורם ריידר", יחד עם מורן טפירו ורן (זזיק) געש.

במסגרת הפסטיבל, שיחל בשעה 09:30 בבוקר, יתקיימו מקצים במגוון ענפי גלישה וספורט ימי, בהם גלישת רוח, גלישת רוח פויל, ווינג פויל (גלישת כנף), תחרות סאפ ליחידים ותחרות סאפ קבוצתית. לצד התחרויות ייהנו המשתתפים והקהל מהפנינג חגיגי, מוזיקה, פעילויות ואווירת קיץ סוחפת, שתאגד במקום אחד את קהילת הגולשים והספורט הימי של חיפה והארץ כולה.

התחרות היא עממית ותכלול זינוק בגלישה בזווית צד לרוח, גלישה למרחק של כ-1 עד 2 ק"מ, הקפת מצוף, גלישה לחוף וחציית קו הסיום. המרחקים והמסלול הסופי ייקבעו ביום התחרות לפי תנאי הים והרוח. בין המשתתפים הצפויים לקחת חלק בפסטיבל: ארנון דגן, מהגולשים הבולטים והמוערכים בעולם גלישת הרוח, וכן הגולשים המובילים איל שלף ותומר שמגר.

גלישת רוח (ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה)

״צעד נוסף במיצוב העיר כבירת הספורט הימי של ישראל״

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "חיפה היא עיר של ים, ספורט ואיכות חיים. פסטיבל הגלישה הראשון הוא צעד נוסף במיצוב העיר כבירת הספורט הימי של ישראל, והוא ימשוך אליו ספורטאים, משפחות ומבקרים מכל רחבי הארץ ליהנות מהנכס היפה ביותר שלנו – הים".

ראש מנהל חינוך, תרבות וספורט בעיריית חיפה, אילנה טרוק: "הפסטיבל משקף את המחויבות שלנו לקידום תרבות ספורט איכותית ונגישה לכלל התושבים. זהו אירוע המחבר בין מצוינות, קהילה ואורח חיים פעיל, ומבליט את היתרונות הייחודיים של חיפה כעיר ים מובילה".

מנהל רשות הספורט בעיריית חיפה, ניר שאול: "פסטיבל הגלישה הראשון של חיפה הוא חגיגה של ספורט ימי והחיבור הייחודי בין העיר לים. אנו מזמינים את תושבי חיפה ואת חובבי הגלישה מכל הארץ לקחת חלק באירוע מקצועי, חווייתי ופתוח לכולם".