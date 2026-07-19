נוער: ליאור זקן גבעתי מצטרף למ.ס אשדוד

המגן הימני, שסיים עונה בשורות מחזיקת הגביע, בני יהודה ת"א, עובר לקבוצה מעיר הנמל, שתודרך גם העונה ע"י מגן העבר, אלעד גבאי

קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד מתכוננת לעונה הבאה. לצד שחקנים שיישארו בקבוצה וכאלה שיעלו מקבוצת נערים א', יש גם מצטרפים חדשים, אחד מהם הוא המגן הימני, ליאור זקן-גבעתי, יליד 2008, שחתם על חוזה לשתי עונות עם אופציה לעונה אחת נוספת באמצעות נציגיו, אורן ובן שטרלינג מסוכנות Play It.

ליאור זקן גבעתי עשה דרך ארוכה בגזרת מחלקות הנוער בישראל, דרך שהחל בקבוצת טרום ג' של מכבי פ"ת ובתום שלוש עונות במלאבס עבר לקבוצת ילדים ג' של מכבי נתניה. אחרי שלוש עונות בשורות הקבוצה מעיר היהלומים חזר לפ"ת לשלוש עונות בקבוצות הנערים של הפועל פ"ת. בעונה האחרונה שיחק בקבוצת הנוער של בני יהודה ת"א, שזכתה בגביע המדינה. השחקן השתלב בהצלחה בשורות הקבוצה של איתמר ניצן, רשם 28 הופעות, כשב-20 מהמשחקים השחקן עלה בהרכב קבוצתו, ב-12 מהמשחקים רשם זמן משחק מלא.

ליאור זקן-גבעתי מתחיל דרך חדשה בשורות מ.ס אשדוד, עליה תפס פיקוד באמצע העונה שעברה, אלעד גבאי, מהמגינים הימנים המצטיינים בכדורגל הישראלי בעשור הקודם, שכמאמן בקבוצת הנוער של בני יהודה ת"א הצליח לקדם לקבוצת הבוגרים שחקני הגנה דוגמת המגן הימני מיכאל פיסטינר והבלם נהוראי אוזנה. ליאור זקן-גבעתי יקווה להשתלב בהצלחה בקבוצת הנוער של מ.ס אשדוד, שלאורך השנים סיפקה לא מעט שחקנים לקבוצת הבוגרים.