נבחרת העתודה הבטיחה את מקומה באליפות העולם

הישג לכדוריד הישראלי: הנבחרת עד גיל 21 גברה 31:36 על קרואטיה, סיימה במקום ה-15 באליפות אירופה והשיגה את הכרטיס לטורניר שייערך בצפון מקדוניה

נבחרת העתודה של ישראל ניצחה את קרואטיה 31:36, סיימה את אליפות אירופה במקום ה-15 ובקיץ הבא תשחק באליפות העולם עד גיל 21 בצפון מקדוניה. למרות פציעות, הרחקות ולא מעט רגעים מורכבים בדרך השחקנים הישראלים עמדו במשימה.

הדרך לשם הייתה הכול חוץ מפשוטה. אחרי פתיחה מאתגרת של האליפות, ידעה הנבחרת להתעלות ברגעי ההכרעה, גילתה אופי במשחקים החשובים באמת והבטיחה את מקומה בין 15 הנבחרות הטובות באירופה.

לאחר שמונה משחקים, אותם עברה בהרכב חסר ותוך התמודדות עם פציעות והרחקות, חתמה הנבחרת את הטורניר עם הישג גדול לכדוריד הישראלי, כשעמדה ביעד המרכזי שהציבה לעצמה, מקום בין 15 הנבחרות הטובות באירופה והעפלה לאליפות העולם 2027 בצפון מקדוניה. הישג שמעניק לדור הצעיר הזדמנות להמשיך ולהתמודד מול הנבחרות הטובות בעולם.

שחקני נבחרת העתודה חוגגים (פרטי)

ישראל - קרואטיה 31:36 (17:14)

נבחרת העתודה פתחה את המשחק בצורה מצוינת מבחינה הגנתית, כאשר השוער יהונתן בן שטרית סיפק מספר עצירות חשובות שסללו את הדרך ליתרון 4:7 בדקה ה-12, משערים של לואיק בקסו, עדי כהן, איתמר גולדשטיין ובן גרוס. הקרואטים התאוששו והשוו ל-8:8 בדקה ה-17, וכעבור שתי דקות עלו ליתרון ראשון במשחק.

גיא רש ארמן השיב עם צמד שערים ושמר את ישראל במרחק נגיעה, 11:10, אך קרואטיה פתחה פער של ארבעה שערים ועלתה ל-11:15. יונתן פלח צימק, ולאחר עצירה של אלון רוצבי, שנכנס לשער, הוביל המעבר המהיר לשער נוסף של רש ארמן שקבע 15:13. פלח חתם את תוצאת המחצית עם שער נוסף, והנבחרת ירדה להפסקה בפיגור 17:14.

צמד של לואיק בקסו, שער של יונתן פלח ועצירה של אלון רוצבי צימקו את הפיגור ל-18:16 עם פתיחת המחצית השנייה. רוצבי המשיך להצטיין בין הקורות, משחק ההגנה התהדק, ובדקה ה-41 השלים בקסו את השוויון 21:21. מכאן ישראל השתלטה על המשחק. רש ארמן העניק לה את היתרון הראשון, פלח, בקסו, אסף שרון וגרוס המשיכו להגדיל, בעוד רוצבי סיפק עצירות חשובות, כולל עצירת פנדל.

היתרון צמח ל-23:27 ובהמשך ל-24:29, וחרף ניסיון קאמבק של הקרואטים בדקות הסיום, ישראל שמרה על קור רוח, קיבלה שערים חשובים של פלח, עדי כהן, רש ארמן ובקסו, שגם נבחר למצטיין המשחק והבטיחה ניצחון גדול וכרטיס לאליפות העולם.

כבשו: גיא רן ארמן 11, לואיק בקסו 10, יונתן פלח 5, עדי כהן 4, אסף שרון ובן גרוס 2 כ"א, אורי כהן, ואיתמר גולדשטיין 1 כ"א.

עצירות שוערים: אלון רוצבי 6 עצירות ב 33 אחוזים, יהונתן בנשטרית 4 עצירות 4 עצירות ב-23 אחוזים ואיתן אלבז 3 עצירות ב-30 אחוזים.