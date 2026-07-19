נעצר חשוד בן 28 בהצתת סניף ג'פניקה בחיפה

המשטרה הודיעה על מעצרו של החשוד תושב קריית אתא, שנעצר ומעצרו הוארך עד מחר. החשד הוא שהצית את המסעדה במרכז הכרמל בשבוע שעבר, כחלק מגל התקיפות

המשטרה הודיעה היום (ראשון) בצהריים על מעצר של חשוד בניסיון הצתה של סניף ג'פניקה בחיפה. שוטרי מרחב כרמל פתחו בחקירה עם קבלת דיווח אודות חשד לניסיון הצתת הסניף במרכז הכרמל בחיפה בשבוע שעבר, ולכן בוצע המעצר.

לדברי המשטרה, במסגרת החקירה בוצעו מגוון פעולות חקירה, תוך שימוש באמצעים מתקדמים, אשר הובילו לאיתור זהותו של חשוד במעורבות באירוע. אתמול, בלשי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב כרמל עצרו את החשוד לחקירה, תושב קריית אתא בן 28, בסיומה נכלא.

הבוקר נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד למחר – יום שני, 20.07.26.

כידוע, סניפי ג’פניקה – רשת מסעדות בבעלות בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב, היו מוקד לתקיפות רבות בתקופה האחרונה - מירי ועד פיצוצים. במשך שלושה ימים רצופים הותקפו סניפי ג’פניקה כאשר על פי החשד מדובר כחלק ממלחמת כנופיות ג’רושי ומוסלי.