אביאל זרגרי קיבל הצעה מתאילנד, אך מעדיף אירופה

ל-ONE נודע כי איוטאיה, שסיימה במקום העשירי בליגה התאילנדית בעונה שעברה, רוצה לצרף את הקשר בן ה-23, שעדיין בוחן את האפשרויות העומדות בפניו

יישאר כליגיונר? קבוצת איוטאיה התאילנדית, שסיימה במקום העשירי בליגה המקומית בעונה האחרונה פנתה לאחרונה לקשר אביאל זרגרי והציעה לו להצטרף, כך נודע ל-ONE.

המועדון האסייתי, עלה לליגה הראשונה לראשונה בעונה שעברה וכאמור סיים באיזור מרכז הטבלה, כאשר זרגרי, שסיים את חוזהו במדי הרנשטאד הרומנית שנשרה לליגה השנייה, נחשב לשחקן חופשי.

בשלב זה, הנטייה של זרגרי היא לחכות להצעות ולהמשיך באירופה ואם הדברים לא יבשילו, אז לחתום באחת מקבוצות ליגת העל, אך החלטה סופית טרם התקבלה והוא שוקל את ההצעה בימים אלו.

הקשר בן ה-23, שפרץ תחת שי ברדה וסלובודאן דראפיץ' בבית"ר ירושלים, שיחק מאז במספר קבוצות ביניהן מכבי חיפה, מכבי פ"ת, הפועל חיפה ובעונה האחרונה, הוא חזר לירושלמים אך עבר באמצע העונה.