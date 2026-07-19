מחאת אוהדי ירושלים: שלטים נתלו במשרדי המועדון

קהל הקבוצה בצל שינוי הסמל: "אלפי אוהדים לא טועים". האוהדים במסר: "הסמל שלנו הוא לא עוד לוגו. הוא הזהות, ההיסטוריה והמסורת של המועדון"

״אלפי אוהדים לא טועים״, נכתב על אחד מהשלטים שנתלו אתמול במשרדי הפועל ירושלים על ידי אוהדי הקבוצה כאות מחאה על שינוי הסמל של המועדון. כזכור ביום חמישי האחרון אוהדי הקבוצה החלו בחתימה על עצומה כדי שהסמל של הפועל ירושלים יישאר כפי שהיה.

במועדון רצו לבצע שינויים בשפה המיתוגית שלהם ובסמל המועדון ולשם כך גם תכננו אירוע חגיגי בשבוע שעבר, אך כאשר החלו להגיע הפידבקים מהאוהדים שזעמו הוחלט במועדון להקשיב לרחשי ליבם של האוהדים ולדחות את האירוע.

“הסמל שלנו הוא לא עוד לוגו”

לאחר שבחנו את האופציות וערכו שינויים נוספים, האוהדים שוב הראו את עמדתם והפעם כאמור לקחו את זה צעד קדימה כשהחלו לחתום על עצומה כנגד המהלך שהביא ללא פחות מזעם בנושא.

בהודעה בחמישי האחרון מטעם האוהדים נכתב: ״אל תיגעו בסמל של הפועל ירושלים. הסמל שלנו הוא לא עוד לוגו. הוא הזהות, ההיסטוריה והמסורת של המועדון. אחרי שהקול של האוהדים נשמע בצורה ברורה, הגיע הזמן להראות כמה הסמל הזה חשוב לנו. פתחנו עצומה שקוראת להנהלת המועדון לעצור את שינוי הסמל ולהקשיב באמת לקהל”.