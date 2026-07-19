"בלי מרטינס בגמר הקודם מסי היה נחשב ללוזר"

אברהם גרנט על גמר המונדיאל ב"שיחת היום": "אסור להספיד את מסי". וגם: הסולחה עם אהרונוביץ, ההחלקה של טרי, המפגש עם ווזיניה והאם ישראל תעפיל?

לקראת גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה, המאמן הישראלי הוותיק ומאמנה לשעבר של נבחרת ישראל, אברהם גרנט, הגיע ל"שיחת היום" של ONE. גרנט ניתח את הקרב הגדול על התואר העולמי, התייחס ליחסי הכוחות בין שתי הנבחרות, דיבר על הכוכבים שיעמדו במוקד וגם סיפק את התחזית שלו לקראת המשחק שיחתום את הטורניר וגם עשה סולחה עם איציק אהרונוביץ.

שלום אברהם, אתה שם בניו יורק, איך האווירה שם?

“שלום, האמת היא שעד לפני יומיים לא כזה הרגשתי את האווירה כאן בכלל, ואז הגיעו הארגנטינאיים והפכו את הטיים סקוור, התשוקה שלהם, אתם יודעים, ראיתי הכל, אבל התשוקה שלהם הפעם עוברת את קטאר”.

תשמע, איציק אהרונוביץ מאוד כועס עליך, לא מוכן לדבר איתך, אומר ‘אני חסמתי אותו’, מצד שני הוא אומר שאתה החמאת לו בעבר. הגיע הזמן לעשות סולחה.

“אני לא ידעתי אפילו שהוא כועס עליי, אבל אני אוהב אותו”.

אברהם גרנט מנתח את גמר המונדיאל

איציק, אתה איתנו?

איציק: “תשמע, הקשר שלי ושל אברהם זה לתמיד, אני יכול לכעוס עליו בגלל הסיפור של מכבי חיפה שלא הבנתי שהוא רוצה לבוא ובסוף התברר שהוא לא רצה לבוא, אבל אני החלטתי לרדת מזה כי בסך הכל רציתי את הטובה של מכבי חיפה ואברהם גרנט יכל להיות המושיע של מכבי חיפה, אף אחד אחר לא, אף אחד לא מתקרב לרמה שלו כמנהל מקצועי, הוא בא לפה אחרי 7 שנים של חושך מצרים ולקחת שתי אליפויות והביא שחקנים גדולים, אז אני אמרתי שאני רציתי שהוא יגיע, ובסוף התברר שהוא בכלל לא רצה אז זה הרגיז אותי”.

אז סלחת לו, איציק? זהו כי הוא אמר שהוא אוהב אותך?

“אני אוהב את אברהם לתמיד”.

אברהם גרנט (חגי מיכאלי)

אז זהו, ירדה החסימה איציק?

“אם אני ארצה אני אתקשר אליו”.

אברהם, היית במגדלי טראמפ בטקס שנערך שם, מה אתה יכול לספר לנו על זה?

“זה סודי כי רק מעט אנשים היו, אבל היה מאוד נחמד, טראמפ היה לבבי וסיפר הרבה בדיחות, אינפנטינו נתן נאום נפלא כמה כדורגל יכול לחבר בין אנשים, רק היינו צריכים לחכות שעה וחצי עד שהוא יגיע”.

אינפנטינו וטראמפ (IMAGO)

מי הוא רוצה שתיקח את המונדיאל?

“אני לא יודע, אני יודע שהבן שלו מאוד חזק בכדורגל אז בטח הוא הולך לפי ההעדפות שלו”.

תגיד, מה לדעתך מצפה לנו היום?

“אני חושב שהולך להיות אחד הגמרים המעניינים ביותר שהיו בגלל שמדובר בשתי נבחרות שמשחקות כמעט שונה לגמרי, אין ספק שספרד מבחינת איכות יש לה כדורגל ברמה גבוהה מאוד, מה שהם עשו בחצי לא ראיתי הרבה שנים, שזה למעשה לבטל את הנבחרת הכי טובה בטורניר עד אז לגמרי, עם הכדור בלי הכדור, דניאל ואני היינו איתם במלון לפני החצי וראינו כמה הם בטוחים בעצמם. הם משחקים את הכדורגל שכולנו מכירים, לעומת זאת ארגנטינה זאת ארגנטינה, בחצי המשחק הראשון מול אנגליה זה היה יותר מלחמה מאשר כדורגל והם יעשו את זה גם מול הספרדים וכמובן שאסור להספיד את מסי”.

ליאו מסי (IMAGO)

זה באמת מטורף, הוא עושה מה שהוא רוצה על הדשא, אתה ראית פעם דבר כזה?

“ב-94’ הייתי פרשן במונדיאל וראינו את מראדונה נותן משחקים אדירים ואז אמרתי שאני לא מאמין ששחקן בגיל 34 יכול לשחק ככה, עזבו את מה שהוא לקח, השדר האמריקאי אפילו שאל אותי, אם החלוץ האמריקאי ייקח מה שמראדונה ייקח הוא ישחק כמוהו? אבל איך יכול להיות שבגיל הזה הוא משחק ככה, אז מסי בגיל 39 עושה מה שהוא רוצה ומי שראה את הדקויות בבישולים שלו ראה שכל פעם הוא עושה משהו אחר. סקאלוני סיפר שהוא רצה להתפטר אחרי המונדיאל האחרון ומסי אמר לו בוא ננסה להביא עוד אחד. הכל זה מומנטום, בסוף אם מרטינס לא היה נותן את ההצלה הגדולה בדקה האחרונה בגמר הקודם מסי היה נחשב ללוזר”.

בסדר, אתה יודע, 3 ס”מ יכולים להשפיע הרבה, ככה זה כדורגל.

“אתה אומר את זה לי?”

אתה גם ראית עכשיו את מי שהרס לך אולי קצת את הקריירה, ג’ון טרי, דיברתם?

“דיברנו על זה שהייתה עונה מיוחדת שבאנו מכלום, ג’ון טרי היה אחראי לעונה הגדולה הזאת וזאת הייתה עונה נפלאה“.

ג'ון טרי מחליק. רגע אייקוני (רויטרס)

מה אתה חושב על המינוי של מוריניו בריאל מדריד?

“אני מאוד מקווה בשבילו שיעשה קאמבק, 10 השנים האחרונות היו לא טובות מכל הבחינות ומשום מקום הוא קיבל הזדמנות מפתיעה, כולם חשבו שהוא סיים את הקריירה ואז זה הגיע. אני אספר לכם סיפור, אני חבר מאוד טוב של אנצ’לוטי ויום אחד דיברנו על זה שלעבוד בריאל כל הפסד זה אסון, אז הוא אמר לי שהוא דיבר על זה עם פרס והוא אמר לו שיש לו טעות, כל תיקו זה אסון. אז בוא נראה אם הוא יסיים שם את העונה”.

כמה יגמר היום בערב?

“תשמע, בנושא הזה פנו אליי כמה מאות, אם הייתי יודע את התוצאות הייתי מהמר והייתי מליארדר”.

מי פיפ”א רוצה שתזכה?

“עזבו את כל הסיפורים על פיפ”א, היא רוצה רק שיהיה טורניר טוב ושזה יעשה טוב לכדורגל, אני רואה את זה מבפנים וזה פשוט עושה לא טוב. שמעתי על השמועות של מסי והקונספירציות שזה יהודי, אבל אין שום דבר, מסי משיג דברים שאף אחד לא האמין ומגיע לו כל הכבוד על זה”.

איך אתה מסכם את הטורניר הזה?

“אני חושב שזה היה סימן שאלה מאוד גדול בגלל 48 הנבחרות ואני חושב שהוא היה מאוד מוצלח, הייתי אתמול עם השוער של כף ורדה אדם אינטליגנטי, שניפו אותו מקבוצות ומיליון סיפורים, וזה סיפור ענק ומסר חשוב, הוא שוער ברמה גבוהה מאוד, אגב הוא מחפש קבוצה בישראל אולי מישהו ייקח אותו. אבל הוא בן אדם מדהים, בזמנו שלקחתי את אובארוב, אמרתי לקבוצה שלי שאני צריך אחד שימתין, ימתין, ימתין ויבוא לקחת את הרגע שלו”.

ווזיניה (IMAGO)

באמת הולכים להגדיל את המונדיאל הבא ל-64 נבחרות? הכל בשביל שישראל תעלה?

“קודם כל ישראל בסוף תגיע, תמיד אני אומר שישראל בדרך הנכונה, הייתי בשפיים ועושים עבודה נהדרת ויראו את התוצאה. אני הייתי בסימן שאלה לפני המונדיאל ובסופו של דבר כשראיתי את הנבחרות הקטנות אני חושב שזה היה נכון לעשות את זה, ברור שאיכות הכדורגל ירדה, אבל לראות שם קהל של מדינה שלמה וגם בסוף זה התאזן אז זה שווה את זה. וכשישראל תעלה והיא תעלה, אם ימשיכו את העבודה הטובה והדברים הנכונים, חצי מדינה תגיע, אז זו חגיגה מדהימה”.

מה התוצאה להיום?

“זה גמר עם מגמות מנוגדות לחלוטין והכל יכול לקרות”.