איפה לונדברג קרוב לחוזה חדש במכבי תל אביב

הדאבליסטית קרובה לשמור על אחד הנכסים שלה והחוזה מוערך ב-1.85 מיליון דולר לעונה. הגארד היה השחקן הטוב ביותר של הצהובים בסדרת הגמר ונבחר ל-MVP

הקיץ של מכבי תל אביב מתקדם עקב לצד אגודל עם שוק שחקנים מאוד מוגבל לצד אירועים שבהחלט יכולים פתאום לשנות את השוק לחלוטין כדוגמת מה שקורה בווילרבאן.

עם זאת, בינתיים נראה שהדאבליסטית קרובה לשמור את אחד הנכסים שלה מהעונה החולפת: גבריאל ׳איפה׳ לונדברג שבעניינו שוב חלה התקדמות וחוזהו החדש מוערך בסך של כ-1.85 מיליון דולר לעונה.

הגארד שמחזיק בהצעות נוספות ביורוליג ושנציגיו הציעו אותו לקבוצות אחרות, עדיין לא חתם רשמית, אך במכבי ת"א רוצים להשאירו שכן מדובר באחד הגארדים האיכותיים באירופה.

איפה לונדברג (רועי כפיר)

ה-MVP של סדרת הגמר

לונדברג היה השחקן הכי טוב של עודד קטש בסדרת הגמר מול הפועל תל אביב וגם זכה בתואר ה-MVP של הסדרה.

לונדברג מסוגל לשחק בשתי עמדות הגארד והוא מביא עימו סט כישורים נרחב. מעל לכל, מדובר במי שתחת עודד קטש חזר לשחק את הכדורסל שבגינו הוא הפך לאחד השמות הכי מבוקשים באירופה.