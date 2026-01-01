ממשיכה להתחזק: עומר סניור חתם בעירוני מודיעין

הקיצוני, שהיה חלק מנבחרת הנוער באליפות אירופה ובמונדיאליטו, מצטרף לקבוצה של ערן סאסי. המועדון החתים גם בלם קרואטי שירשום קדנציה שנייה בארץ

עירוני מודיעין ממשיכה להתחזק: שחקן ההתקפה עומר סניור, חתם במועדון ויחזק את הסגל של המאמן ערן סאסי, שיפתח את עונתו הראשונה המלאה כמאמן בוגרים, לאחר שעמד על הקווים של הפועל כפר שלם אשתקד בפלייאוף העליון.

סניור בן ה-23, כבש שער אחד בעונה שעברה במדי הפועל רמת גן גבעתיים, איתה פתח את העונה, כאשר בחודש ינואר הוא עבר להפועל רעננה. בעברו, שיחק בליגת העל במדי הפועל חדרה ובמדי הפועל ת"א בה גדל וכבש לזכותה ארבעה שערי ליגה.

הוא היה חלק מההישג הגדול של נבחרת הנוער שהעפילה לגמר אליפות אירופה ונוצחה רק בהארכה ע"י אנגליה, כאשר הוא גם לקח חלק בטורניר המונדיאליטו ההיסטורי שהסתיים במקום השלישי.

עומר סניור רץ לחגוג (רויטרס)

מי שעוד חתם במועדון, הוא הבלם הקרואטי, אריאן מרסוליה, שהתאמן עם הקבוצה והותיר רושם חיובי. השחקן בן ה-27, ירשום קדנצייה שנייה בישראל אחרי ששיחק גם במדי מכבי יפו לפני שנתיים בליגה הלאומית.