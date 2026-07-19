״חיפה רצו לתת לי תעודת הוקרה, לא ציפיתי לרעש״

לאחר שסגר על חסות עם איגוד השופטים ועורר סערה, מיקי קופל הגיב בראיון ל״שיחת היום״: ״מצחיק אותי לחשוב שארים טלפון לספיר ברמן ואבקש פנדלים״

בצל הסערה שהתעוררה ברשתות החברתיות סביב שיתוף הפעולה החדש של קופל גרופ עם עולם הכדורגל, נותן החסות של איגוד השופטים, מיקי קופל, התייחס לנושא במסגרת "שיחת היום". קופל הבהיר כי מבחינתו מדובר במהלך עסקי לגיטימי והדגיש כי כמעט שני עשורים של השקעה בכדורגל הישראלי חשובים יותר מכל ביקורת או רעש שנוצר ברשתות החברתיות.

שלום מיקי קופל, צהריים טובים.

“שלום מה העניינים״.

איך אתה רואה את הסערה הזאת סביבך ברשת? להעניק חסות לאיגוד השופטים כאוהד מכבי תל אביב זה משהו חריג בעינייך?

“קודם כל, במשך שני העשורים האחרונים, אם נוציא את מכבי תל אביב אז אני יכול למנות פה לפחות 10 קבוצות שונות, כולל מכבי חיפה, שרצו לתת לי תעודת הוקרה על החסות שהופענו בזמנו. הפועל חיפה, בני סכנין, קבוצות כדורגל נשים, קריית אונו, עוד קבוצות מליגה א’, יש עוד קבוצות גם בליגת העל. אני יכול להגיד שההתאחדות פנתה אליי, זה עניין כי החיבור של הקבוצה שלי לספורט תמיד היה קיים, אנחנו מאוד אוהבים את התרומה לספורט, לקהילה, לתרבות. נכון אני מזוהה כאוהד מכבי ת״א ויש לי גם זיקה להפועל חיפה וזה לגיטימי לגמרי, בכל זאת לא ציפיתי לכזה רעש״.

בלאגן באיגוד השופטים עקב החסות של קופל

באים אנשים ושואלים למה בכלל צריך ספונסר לאיגוד השופטים, מה אתה עונה להם?

“אני קורא לזה שטח פרסום, בסוף ההתאחדות מוכרת לי שטח פרסום, יש שלטים, לדים, כרזות, חולצות, אותי כמישהו שאוהב כדורגל זה מאוד מעניין, זה תורם לחברה וזה כיף ונחמד במיוחד שזה כדורגל ישראלי. הם רוצים להכניס כסף ולהגדיל את התקציב שלהם וזה לגיטימי. אני רואה בשיתוף הפעולה הזה משהו מבורך. אני אגיד לך גם שעד ה”במה” שנתנו לי לא זכרתי בכלל על החברות שמופיעות שם, נגיד פתאל, שהוא אוהד מכבי חיפה בכלל, אני מצדיע לפתאל על זה שהם נותנים כסף לספורט, כל חברה שתורמת אני מצדיע לה.

״זה מצחיק אותי לחשוב על זה שאני ארים טלפון לשינו או לטפר או לשופטת ספיר ברמן לדוגמה שאני מעריץ אותה ואבקש ממנה, מחר שני פנדלים וארבעה אדומים, נו באמת... לאיזה פסים אנשים יורדים? גם שופטים וקוונים אוהדים קבוצות אז הם לא יכולים לעבוד? אנשים מכניסים קללות ובוטים, אני אפילו לא הבנתי מה זה הטירוף הזה בהתחלה. אני רואה גם את יענקל׳ה ואת הילדים שלו, גם אותם אני מעריץ, כל בן אדם ששם שקל על הכדורגל הישראלי אני מעריץ, אין הרבה אנשים שעומדים בתור ותורמים סכומים כאלה, לקחת את הדברים לפסים אישיים ולרשום עליי שאני מושחת זה מנותק.

ספיר ברמן (רדאד ג'בארה)

מיקי, איך אתה רואה את הסגל של מכבי לעונה הקרובה?

“גם לפני אלוף האלופים אני הייתי שקט ורגוע, אני רואה את המערכת עובדת ואני אוהב מערכות גדולות שפועלות, אני בטוח שעובדים, יש אנשים חדשים שייקח להם קצת זמן ללמוד את הכל, אין לי ספק שבשבוע-שבועיים הקרובים יביאו לפה רכש, אני מאמין כאוהד. אין לי אפילו טיפת לחץ, לא מכיר אוהד שנסע לטרנר כמוני וחשב שנגיע לתוצאה הזאת בטרנר, ולראות את הקבוצה ככה אני התרגשתי מזה, אני לא בלחץ, אבל כן אני ארצה עוד 2-3 שחקנים בעמדות שאני צמא אליהן. אני רואה באלוף האלופים 8 שחקנים שגדלו במועדון “ילדי איביץ” שהביאו אליפות, שהסתכלתי על כל הסגל זה הפתיע אותי, כולם מכביסטים שנלחמו.

מכבי ת״א תיקח אליפות השנה?

“מכבי שהיא אומרת שהיא לא רצה לאליפות זו לא מכבי, זה לא מכביזם. מכבי ת״א וב״ש תמיד יהיו במרוץ, אני רואה שמכבי חיפה גם עושים עכשיו מהלכים בתבונה בלי לחץ וראינו צירופים של שחקנים ואני בטוח שגם בית״ר חזקה מאוד. אני מאמין שהקרב יהיה בין ב״ש למכבי ת״א.