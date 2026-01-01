ברצלונה תקבל פיצוי מפיפ"א עקב פציעת דה יונג

20,548 אירו לכל יום היעדרות: קשר הקטלונים שנפצע במונדיאל במדי הולנד עלול להיעדר בין ארבעה לשישה חודשים, ואלופת ספרד תפוצה בסכום משמעותי

פציעתו של פרנקי דה יונג במהלך מונדיאל 2026 מהווה מכה משמעותית עבור ברצלונה והמאמן האנזי פליק לקראת פתיחת עונת 2026/27. אמנם את הפגיעה המקצועית לא ניתן לפצות, אך המועדון הקטלוני צפוי לקבל מפיפ"א פיצוי כספי במסגרת תוכנית ההגנה על המועדונים, כאשר גובה הסכום ייקבע בהתאם למשך היעדרותו של הקשר ההולנדי.

פיפ"א השיקה ביוני 2023 את תוכנית ההגנה על המועדונים, שנועדה לפצות קבוצות במקרה שבו שחקן נבחרת בכירה נפצע במהלך טורנירי נבחרות וסובל מאי-כשירות מלאה למשך יותר מ-28 ימים רצופים. התוכנית חלה על משחקי נבחרות רשמיים במסגרת לוח השנה הבינלאומי של פיפ"א, וכן על משחקי הכנה לטורנירים גדולים כמו המונדיאל, היורו, הקופה אמריקה ומונדיאל הנשים. דה יונג נפצע במהלך משחק 32 האחרונות של מונדיאל 2026 בין הולנד למרוקו, ולכן ברצלונה זכאית להגיש בקשה לפיצוי במסגרת התוכנית.

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כך יחושב הפיצוי

על פי תקנון פיפ"א, הפיצוי המרבי עומד על 7.5 מיליון אירו עבור כל שחקן שנפצע, כאשר הסכום המלא מתייחס להיעדרות של 365 ימים. בהתאם לכך, סכום הפיצוי היומי עומד על 20,548 אירו לכל יום היעדרות. עם זאת, הפיצוי אינו מתחיל באופן מיידי. יום הפציעה עצמו ו-28 הימים הראשונים של ההיעדרות אינם נכללים בחישוב, ורק מהיום ה-29 מתחיל המועדון לקבל את הסכום היומי.

החישוב מבוסס אך ורק על שכרו הקבוע של השחקן, כולל עלויות הביטוח הלאומי שהמועדון משלם עבורו. מנגד, בונוסים, מענקי חתימה, תשלומים חד-פעמיים או תגמולים על ביצועים אינם נכללים במסגרת הפיצוי.

התשלומים ייפסקו ברגע שדה יונג יהיה כשיר לחזור לאימונים מלאים או להשתתף במשחקים, לפי המוקדם מביניהם, או כאשר תסתיים תקופת הזכאות המרבית של 365 ימים.

גובה הפיצוי הסופי שתקבל ברצלונה ייקבע לאחר האבחון המלא של חומרת הפציעה ומשך ההחלמה. לפי ההערכות הראשוניות, הקשר עשוי להיעדר בין ארבעה לשישה חודשים, כאשר קיימת גם אפשרות שייאלץ לעבור ניתוח. אם אכן ייעדר לתקופה כזו, ברצלונה צפויה לקבל מפיפ"א פיצוי של לפחות כשני מיליון אירו.