מי מגיעה לחוצה יותר ושחקני המפתח: נערכים לגמר

עמית לוונטל ואורן קדוש בשיחת היום: החשיבות לזכייה בארגנטינה, היכולת הנפלאה של ספרד, הטקטיקות של דה לה פואנטה וסקאלוני וניחושי התוצאה הסופית

זכייה שנייה ברציפות של ליאו מסי בן ה-39 במונדיאל או שלאמין ימאל יהיה אלוף אירופה ואלוף עולם כבר בגיל 19? אחד מהשניים יקרה בסיום גמר המונדיאל (22:00) בין ארגנטינה לספרד. רגע לפני, פרשני ONE וכאן, אורן קדוש ועמית לוינטל, ניתחו את יחסי הכוחות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עמית, מה אתה אומר, איך זה ייגמר?

“מרגיש לי יותר מדי טוב שמסי לא יזכה, אני הולך עם 2:3 לארגנטינה”.

שמע, הסיפור עם המקלחת של מסי ולאמין ימאל זה מטורף, מה הסיכוי שימאל והנבחרת שלו יתעלו וינצחו?

“לפי כל סוכנויות ההימורים הם פייבוריטים היום, היה להם יום מנוחה יותר, והם ניצחו יריבה חזקה מאוד בחצי. בסוף זה המשחק השמיני בטורניר והכי חשוב, הם לא תלויים בכוכב, לאמין רק עם שער אחד בטורניר הזה, על הספסל יש להם את פדרי ומרינו, היא לא הפסידה שנתיים אף משחק, ספגה רק שער אחד. מצד שני, אתה יכול להגיד שהם עדיין לא ידעו מה זה להיות בפיגור אז מעניין לראות אם ככה זה באמת יתפתח”.

אורן, תן לנו ניתוח של המאמנים מבחינת אישיות, טקטיקה.

“קודם כל דה לה פואנטה הפך את נבחרת ספרד למאוד טקטית, יש הנעת כדור אבל, עם משחק עומק, במונדיאל הזה נוספה להם גם המון חוכמה, מבחינה הגנתית הם יודעים להתאים את עצמם ליריבה. מצד שני סקאלוני פותח במערך בדרך כלל קישור יותר דפנסיבי עם גישה יותר מבוקרת ותוך כדי משחק הוא שולח שחקנים יותר יצירתיים ולהכריע את המשחק בסוף. שתי גישות שונות לחלוטין שהביאו את שתיהן לגמר”.

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

עמית, המאמנים יכולים להפתיע אחד את השני?

“אני חושב שהמאמנים מכירים אחד את השני כל כך טוב, זה נכון שהם לא נפגשו הרבה זמן, אבל ביריבות פה אין כלכך הרבה סודות, דה לה פואנטה פתח עם הרכב שלא עבד ושינה תוך כדי תנועה, הכניס את פורו ופביאן. אצל סקאלוני זה הרבה יותר שבלוני. החוזק של ספרד זה הקישור, בניגוד לצרפת ארגנטינה היא בדיוק ההפך היא משחקת רק עם קישור אפילו על חשבון הכנפיים לפעמים. בסוף כולנו מצפים לכוכבים, ראינו את אמבפה אתמול ובכזה מונדיאל יש ציפייה”.

איך לאמין ימאל נכנס פה לעסק? ראינו את מסי בטורניר אדיר, לאמין עוד לא שם?

“אני חושב שכמה שהחמיאו לדה לה פואנטה באיך שהוא בוחר לשחק זה דווקא פוגע בו. השער היחיד נגד ערב הסעודית הגיע כשהוא נכנס לאמצע, הוא חייב בשליש האחרון להיות הרבה יותר קרוב לרחבה, שהוא על הקו יש לו פעולות ארוכות עד המסגרת, לכן כדי להרוויח אותו צריך לתת את הקו יותר לפורו ושהוא ייכנס. אם רוצים את לאמין עם מספרים זה רק ככה”.

חוץ ממסי ולאמין, מי שחקני המפתח שלכם?

אורן: “מהצד של ארגנטינה, מרטינס עם מונדיאל מדהים, אלברס חייב לבוא לידי ביטוי במונדיאל הזה רק שער אחד, ואנצו פרננדס, אלה באמת השלושה שחייבים לעזור למסי וחייבים להיות במיטבם”.

חוליאן אלברס (רויטרס)

עמית: “ראינו שזה לא רק החוזקות שלך, זה גם להחביא את החולשות שלך, נגיד נבחרת ספרד ניצלה טעות גדולה של לוקה דין וכשאני חושב על זה היום יש את טליאפיקו, המגן שאמור להתמודד עם לאמין, והשאלה איך ארגנטינה תעזור לו, בעניין הזה פארדס ודה פול יהיו חייבים לתת את זה בהגנה ובצד השני יש כמובן את רודרי, שמאפשר לכל המגנים והקשרים לצאת קדימה. בסוף יהיה משחק מרתק, מסוג המשחקים שנייחים מאוד משפיעים, אני רואה את מסי נותן היום איזה גול בכדור חופשי, אפילו איזה משהו יפה, מעברים, טעויות”.

אורן: “בצד של ספרד רק אני אשלים זה אויארסבאל, הוא היחיד שבאמת שחקן של עומק שיכול לקבל את הכדור לשטח, לאמין לדוגמה רוצה לקבל את הכדור לרגל, והשחקן השני זה אולמו שעושה את הקסם בקישור, איך שהוא ישפיע על כל השחקנים מסביבו ולכן אלה שני השחקנים שצריך לשים לב אליהם”.

מיקל אויארסבאל (רויטרס)

תגידו, איזו נבחרת תגיע לחוצה? ואיזו נבחרת תגיע משוחררת יותר? כמה מסי מגיע רגוע למונדיאל הזה אחרי הקודם?

עמית: “אני חושב שזה יהיה כמו משחק ביתי של ארגנטינה כי ביציעים יהיה להם רוב מוחלט וזה דווקא משהו שיכול להלחיץ אותם, בנוסף לכך שברחובות יש מיליוני אנשים והכדורגל שם זה מעבר לתרבות, הפסד היום זאת תהיה טרגדיה לאומית וכולם בלחץ מאוד גדול, הם מאוד רגישים. למסי זה אחרון, ללאמין לך תדע כמה יש לו. ספרד גם נבחרת קרה ומחושבת, בסוף זה גמר מונדיאל ראשון שלהם מ-2010, אבל אי אפשר להשוות את רמת הלחץ בין הנבחרות, לכן הלחץ על ארגנטינה שעד עכשיו עמדה מול זה יפה, אבל ספרד לא דומה לשום דבר שארגנטינה עמדה מולו בטורניר הזה”.

אורן, מה אתה חושב?

“אני חושב שארגנטינה יודעת להלחיץ את עצמה גם, בגלל הכדורגל היותר מבוקר. מצד שני, ספרד תמשיך לשחק בדרך שלה לא משנה מה תהיה התוצאה, גם אם הם יחטפו גול הם ימשיכו להתמסר, ימשיכו לרווח את המשחק וללחוץ באיבוד כדור, לכן אני חושב שספרד תבוא יותר משוחררת למרות שרוב הקהל יהיה נגדה למרות שמבחינת מסורת אין על הארגנטינאים. הלב אומר ארגנטינה, הראש אומר ספרד”.

מה התוצאה אורן?

“אני רוצה ארגנטינה, אבל לדעתי ספרד תנצח, 1:3 או 1:4”.

מה איתך עמית?

“תשמע, אני שומע שכולם הולכים עם ספרד אז אני אלך על 2:3 לארגנטינה, כמו ב-86’, אני רק מקווה שיהיה גמר גדול כי המונדיאל הזה ראוי לזה”.