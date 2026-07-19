"מכבי ת"א צריכה עוד קשר וחלוץ ליד אבו פרחי"

אלי דריקס ב"שיחת היום": "קבוצה שרצה לאליפות חייבת לפחות 2-3 חלוצים". על קבוצת הכדורסל: "כנראה רצו מישהו שנוח לעבודה איתו יותר משטילמן"

לקראת פתיחת עונת 2026/27 בליגת העל ולקראת הקמפיין האירופי שיתחיל ביום חמישי (20:00) מול שריף, שחקן העבר של מכבי תל אביב, אלי דריקס, עלה להתראיין ל”שיחת היום” על הכנות הקבוצה לעונה החדשה, הציפיות ומסע האירופי.

לפני שניגע במכבי ת”א, מה אתה חושב שיקרה הערב בגמר המונדיאל?

“וואו, יהיה מעניין מאוד, קשה לדעת מה יהיה. על פניו ספרד נראית נבחרת יותר מאורגנת ועקבית, אבל לארגנטינה יש את מסי אז הכל פתוח, למרות שאני חושב שספרד טובה יותר”.

הקבוצה של קני מילר אמנם לא סיימה את הרכש שלה, אבל היא נראתה טוב.

“נראתה אפילו מעולה לפתיחת עונה בלי זרים עם הישראלים שלה ויהיה מעניין מי מהזרים יישאר ומי יעזוב”.

עד עכשיו רק דן גלזר הגיע, איפה עוד היא צריכה להתחזק בעיניך?

“קודם כל לפי העונה הקודמת הקו האחורי היה בעייתי. את דן הביאו לחזק את המרכז, אבל כן צריך עוד קשר 50-50 שיחזק מאחורה ומכבי חייבת חלוץ, חייב ליד אבו פרחי או ביחד איתו”.

דן גלזר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אבו פרחי נראה מצוין.

“נראה מצוין, אבל עדיין בלי שום קשר, קבוצה שרצה לאליפות וגם באירופה חייבת לפחות 2-3 חלוצים זמינים. מול ב”ש ממש הופתעתי לטובה, מב”ש לרעה, היא הייתה נראית אנמית עם חלק מהשחקנים שהביאו לה את האליפות. ויטור, אם רצו להשאיר אותו היה צריך להכניס אותו לצוות, ב”ש לא יכולה לבנות עליו לעונה הקרובה”.

אתה אופטימי לקראת העונה הקרובה? יכולים לרוץ לאליפות?

“תשמע, אם תסתכל לאורך השנים האחרונות, גם כשמכבי לא הייתה טובה היא הייתה תמיד במאבק האליפות עד הסוף, גם אם זכתה וגם אם לא, אבל כן צריך לעשות את החיזוקים שדיברתי עליהם בשביל לעשות את קפיצת המדרגה הזאת. למשל וארלה צריך להישאר וגם סהיטי ולהביא חלוץ זר. אגב, ראיתי את המשחק בין הפועל לבית”ר אתמול וגם בית”ר ירושלים מרשימה”.

“ברגע שיש ויכוחים, צריך לעשות שינויים”

תגיד אלי, בנושא מכבי תל אביב בכדורסל – איך אתה רואה את הפרידה ממשפחת פדרמן?

“בוא נתחיל מהסוף, כל אנשי מכבי תל אביב הם אנשים מדהימים שעשו הרבה למען המועדון. גם פדרמן, גם מזרחי, גם רקאנטי. אבל בסופו של דבר ברגע שיש שניים עם שליטה אז ברגע שיש ויכוחים צריך לעשות שינויים כדי שמישהו יוביל את העגלה. מקווה שזה לא יפגע ומכבי תמשיך להוביל בארץ ובאירופה”.

אבל כשאתה רואה את אריק שטילמן ספונסר של הקבוצה, ואיך שהוא מתבטא נגד ההנהלה, מה אתה חושב על הסיטואציה הזאת?

“אני כבר לא שם, אבל כמו שאני רואה את זה הם לא רצו להעיף אותו. הם עשו שיקול ענייני ואתה יודע כשהייתי עוד מנכ”ל היה לאריק תא בשער 11 ואני חייב להגיד שלא הייתה לי היכרות איתו, אבל אני רואה שהוא בחור מאוד דומיננטי וזה מתנגש עם משפחת רקאנטי ופדרמן וגם מזרחי. צריך לכבד את ההחלטה ולהמשיך הלאה. העתיד יעיד אם זה היה נכון עבור הקבוצה. הם רצו כנראה להביא מישהו שנוח יותר לעבוד איתו לדעתם, זה לא עושה את אריק יותר או פחות טוב. מה שחשוב פה זו מכבי תל אביב. אולי בעתיד הקלפים יתערבבו וזה יסתדר”.