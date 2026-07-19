"גם אצילי, שרי, סבע וקורנו הגיעו לחיפה בחינם"

קניאס דיבר על הרכש של מכבי חיפה ("שלד טוב") ועל וייסמן ("עשו לו טקס כאילו זלאטן הגיע") ב"שיחת היום". אהרונוביץ: "חיפה צריכה שחקני הכרעה"

אחרי עונה מאכזבת, מכבי חיפה מקווה שהפעם זה ייראה אחרת. לקראת פתיחת עונת 2026/27 של מכבי חיפה, פרשני רדיו חיפה, ניסן קניאס ואיציק אהרונוביץ’ עלו ל”שיחת היום”, לדבר על הכנות הקבוצה עד כה ועל הציפיות לעונה החדשה.

צונאמי שחקן חזק, מהיר ופיזי, שיכול לשחק בכמה עמדות, אבל לפעמים מאבד את המיקום שלו על המגרש. מה דעתכם על ההחתמה הזאת?

קניאס: “מכבי לא חיפשה בלם שהוא רק בלם. ברק בכר מתרגל מספר שיטות, אבל מה שהכי חשוב זה לא להיות מופקרים בכל מתפרצת. איציק (אהרונוביץ) מדבר על זה שנים, סופסוף הוסיפו מהירות, לא יכול להיות שמכבי יפה תספוג בכל התקפה מתפרצת ועכשיו יש את שטייפמן שאני מנבא לו עתיד ירוק במכבי ובנבחרת, ואת בטאיי ועוד בלם שיגיע לפה בוודאות. זה כבר מתחיל להיראות כמו שלד טוב”.

חוץ מברוניניו, מכבי חיפה מביאה רק שחקנים בהעברות חופשיות. זו מדיניות של המועדון?

אהרונוביץ: “טעיתי לא פעם ולא פעמיים, והפעם טעיתי, אבל איך אברהם גרנט אומר 90% מהזמן אני צודק, ומכבי חיפה הביאה רכש”.

קניאס: “ברק בכר בשנים שהביא שחקנים, הביא את סונדגרן, קורנו, פלאניץ’, רודריגס, אצילי, סבע ודוניו. אתה יודע מה משותף להם? כולם שחקנים חופשיים, גם שרי הגיע בחינם. לא תמיד הכסף נותן ערבות להצלחה. אתה יודע איזה רזומה היה לפיירו לפני שהוא בא לפה? לפני שהגיע הוא שיחק בליגה באמריקה ברמה של מקדונלדס?”.

ברק בכר (באדיבות מכבי חיפה)

אבל הפרופיל של החלוץ החדש הוא באמת לא מרשים?

“אני רואה את שון וייסמן בבית”ר, 14 שערים ב-4 שנים ועשו לו טקס הכתרה כאילו זלאטן הגיע. בכר חיפש שחקן בסגנון מסוים, 1.90 פלוס, חיפש גדול גוף שיודע ללחוץ, שיכול לשחק ליד חלוץ שני. אנחנו נראה הרבה את גיא (מלמד) או את גרימברג משחקים לידו, זה מגיע בעקבות שינוי השיטה ל-5:3:2”.

מה הסיפור עם ירין לוי, האוהדים ניסו לגרום לו לשיר נגד בית”ר וכשהוא סירב הורידו אותו לחדר הלבשה. מה הסיפור שם?

ניסן: “אבל אל תגיד אוהדים, זה אוהד אחד שאין לו הרבה שכל או מוח אם הוא עושה דבר כזה. ראינו אתמול את בית”ר איך קיבלו שם את וייסמן וכולנו יודעים איפה הוא גדל. זה ילד שומר מסורת עם חינוך טוב, הוא לא מקלל, ולבוא לבקש ממנו לקלל זה לא לגיטימי. ירין לוי משחק במכבי חיפה מרצונו, אף אחד לא עומד לו עם אקדח לרקה”.

עוד לא חתם, ויש עוד כמה ימים.

קניאס: “בסדר, היו שחקנים יותר גדולים גם מירין לוי. בסוף אם הוא יחליט לעזוב למועדון כמו שאלקה אז אי אפשר לעצור את זה. איך אמר זיו אריה, אם הוא יעזוב נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה. אני בתור איש עסקים יודע שיש דבר כזה שנקרא מילה וירין לוי נתן מילה”.

ירין לוי (באדיבות מכבי חיפה)

מה אתה חושב על זה, איציק?

“תראה, אני לא תופס מירין לוי כזה גדול, והוא לא יציל את מכבי חיפה ויוביל לאליפויות שהיא ראויה להן כפי שהיה בעבר. מכבי חיפה צריכה שחקני הכרעה שיודעים לשחק על הקווים. אם לא יביאו אין על מה לדבר. כשהכדור לא אצלם, לא רואה מישהו שפועל נכון, וכל השלד משנה שעברה נשאר, הביאו עכשיו מגן שמאלי מקווה שהוא יעשה את העבודה, אני תמיד אומר שברק צריך לבנות את הסגל בהתאם לשיטה. היום אני אומר לא, הוא צריך לבנות את השיטה לפי מה שמתאים יותר למכבי חיפה – אם מתאים 3 בלמים ו-2 חלוצים אז הוא ישחק ככה ותזכרו מה אני אומר לכם – ככה הוא ישחק השנה”.

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מה תהיה התוצאה היום בערב?

ניסן: “רוצה ארגנטינה כי הם פרו ישראלים, אבל לצערי אני חושב שספרד תנצח ותנצח בנוקאאוט. השיטה שם יותר חזקה מהכל, לא משנה מי משחק, אם ארגנטינה תנצח זו הפתעה. 1:3 לספרד”.

אהרונוביץ: “לספרד הייתה עליונות טקטית עד עכשיו על היריבות שלה, אבל מול ארגנטינה זה לא יקרה. היא פיזית, שומרת קרוב ואני אוהב את מסי, ארגנטינה קבוצתית ובגלל זה היא תעשה בק טו בק”.