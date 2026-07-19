מויאל: לבית"ר נשאר שלד טוב, נראה קבוצה שעובדת

שחקן העבר של הירושלמים ב"שיחת היום": "שון וייסמן יתחבר טוב למועדון, הגולים ייתנו לו ביטחון. הצום? שחקנים צריכים להיות אחראים". וגם: המונדיאל

אחרי העונה המצוינת של בית”ר ירושלים, האוהדים בטירוף והסתערו על המנויים, אבל הקבוצה פתחה את העונה בהפסד 3:1 בפנדלים להפועל ת”א. שחקן העבר של בית”ר ופרשן ONE, קובי מויאל, דיבר על ההפסד ולקראת העונה הקרובה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אלמוג אתמול טעה בבחירת הקישור והחילופים? ראו שהקישור היה עייף מאוד אתמול ובסוף בית”ר גם שילמה מחיר על צמד הבלמים החסרים, איך אתה רואה את זה?

“כן, אז בית”ר באמת עשתה משחק טוב, משחק ראשון של העונה, באמת דומיננטית, לוחצת עם ה-DNA של אלמוג ונכון שהיא הייתה חסרה 5-6 שחקנים משמעותיים, אבל לבית”ר נשאר שלד טוב מאוד מהעונה שעברה ובגדול עכשיו היא צריכה להתכונן לאירופה, שם אם אתה טועה אתה חוטף ישר ואתה בחוץ, אבל אני חושב שהם יבואו בשיא המוכנות והם עוד יתחזקו. התחרות העונה תהיה הרבה יותר צמודה, בית”ר עשתה רכש טוב, שון וייסמן כבש אתמול פעמיים, יש לי היכרות איתו והוא שחקן טוב שיתחבר טוב למועדון ואני חושב שהגולים יתנו לו ביטחון. גם אנסה זה חלוץ שעובד המון כמו שאלמוג כהן רצה, אנחנו נראה קבוצה שעובדת, כן צריך לחלק את העומס, כי אם לא יעשו את זה, העייפות והפציעות יתחילו להופיע אצל השחקנים, אז חייבים להיות חכמים”.

קובי מויאל (אורן בן חקון)

“אני רוצה להוסיף על המסע באירופה, שחקנים צריכים להיות אחראים, יש את הצום וכל אחד צריך לקחת את האחראיות לטובת הקבוצה, צריך לראות מי יכול לשחק 90 דקות ומי רק מחצית, הרבה מאוד אוהדים יטוסו לקפריסין וצריך להתחשב בזה”.

קובי, אתה היית בארה”ב תקופה, איך אתה רואה את המונדיאל שם?

“ספורט זה משהו שמוביל שם, אתה רואה את התרבות, אני עד החצי חשבתי שצרפת תזכה, אבל היא נפלה מול ספרד ואני תמיד רציתי שארגנטינה תיקח, מקווה שארגנטינה ומסי ישלימו את המלאכה, תוצאה? 1:2 ארגנטינה”.