אחרי הגול במונדיאל: וארלה חזר לאימוני מכבי ת"א

אחרי הקיץ הארוך שעבר עליו, עדיין לא ברור אם הקיצוני יוכל לשחק בחמישי מול שריף טירספול. אסאנטה, מדמון ואנדרדה יחזרו, בליץ' בספק. וגם: סוקלר

מכבי תל אביב החלה היום (ראשון) את ההכנות למשחק ביום חמישי במולדובה מול שריף טירספול בפתיחת דרכה בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית. אחרי שזכתה ביום חמישי באלוף האלופים עם 1:3 על הפועל באר שבע, מחזיקת הגביע קיבלה יום מנוחה אחד וכעת החלה את ההכנות המקצועיות למבחן המשמעותי הראשון באירופה.

מי שהצטרף לאימונים לראשונה מתחילת הקיץ הוא הליו וארלה, שחזר אתמול לישראל אחרי שקיבל חופשה עם סיום דרכה של נבחרת כף ורדה במונדיאל. וארלה פגש את חבריו לראשונה אחרי שרשם טורניר מוצלח מבחינה אישית עם שער היסטורי עבורו, ובכלל טורניר היסטורי ומוצלח לנבחרתו שהודחה רק אחרי הארכה מול אלופת העולם, ארגנטינה, בשלב 32 האחרונות.

עדיין נותר לראות האם וארלה יהיה מוכן לדקות משחק כבר ביום חמישי הקרוב וזה ייקבע על פי האימונים הקרובים ומצבו הגופני אחרי החופשה שקיבל, אך במיוחד אחרי הקיץ העמוס שעבר בארצות הברית, כשאת ההכנות לטורניר החל ממש מיד אחרי גמר הגביע של העונה החולפת.

הליו וארלה במונדיאל (רויטרס)

השחקנים שחוזרים

מכבי ת״א תגיע למשחק מול שריף עם השחקנים שלא שותפו בשל הרחקות ובמוקד טייריס אסאנטה וכריסטיאן בליץ׳, שעוד צריך לראות שאכן יהיה כשיר למשחק. גם אלעד מדמון יחזור מהרחקה וכך גם קרווין אנדרדה שהצטרף באיחור לאימוני הקבוצה בעקבות אסון רעידות האדמה בוונצואלה.

במקביל, במכבי ת״א רוצים לסיים את סיפור עסקת אסטר סוקלר שנראית קרובה מאוד לביצוע לפחות על פי נציגיו של השחקן. אם יספיקו הכל עד יום רביעי, יהיה ניתן לרשום אותו לצמד המשחקים מול שריף.