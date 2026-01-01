סעיף השחרור של ירין לוי עשוי להידחות לקיץ הבא

אם לא יקבל הצעה עד סוף השבוע, הקשר שאמור בקרוב לחתום על חוזה משודרג במכבי חיפה יסיר את העננה לגבי עתידו, כשסעיף שחרורו יידחה בכך לעונה הבאה

האם ירין לוי עשוי לקבל הצעה בימים הקרובים מעבר לים ולטרוף למכבי חיפה שבונה עליו את הקלפים? מדובר בתסריט שנכון לעכשיו יכול לקרות, כל זמן שירין לוי לא חתם בכרמל על החוזה החדש.

כפי שפורסם בסוף השבוע ב-ONE, בסוף השבוע לוי אמור לחתום על חוזה משודרג בחיפה עם דחיית סעיף השחרור מהקיץ הנוכחי לקיץ הבא, סעיף שלא יעלה על 2.5 מיליון אירו.

במכבי חיפה נוטים ומקווים להאמין שעד סיום צום ט’ באב לא תהיה הצעה עבור לוי והוא יחתום על החוזה החדש, ובכך העננה הזאת תוסר כליל ולוי שמתוכנן להיות חלק בלתי נפרד מהמערך של ברק בכר יישאר.

ירין לוי מונף באוויר (עמרי שטיין)

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לאורך כל מחנה האימונים ובמשחקי ההכנה עד כה, זכה לוי להיות מתופקד כקשר 6 במקומו של עלי מוחמד לצידם של איתן אזולאי וברוניניו. מדובר בשחקן שבכל הזדמנות בחודש האחרון אמר כי הוא שמח לחזור וללבוש את המדים הירוקים אחרי שנתיים בבית"ר ירושלים.

לוי זכה ממכבי חיפה לדירה ורכב והצליח מהר מאוד להתחבר לקהל, והוכחה לכך ניתנה במהלך אימון הפתיחה ביום שישי כאשר הורם על הכתפיים יחד עם שחקנים נוספים כמו יאיר מרדכי.