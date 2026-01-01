גידי קניוק מאיים בתביעת ענק נגד הפועל ר"ג

הקשר דורש 350,000 ש"ח בתוך 7 ימים בטענה להפרת הסכם בוטה, אי תשלום מענקים ופיטורים בלתי חוקיים. עורך דינו: "זו התנהלות דורסנית ומחפירה"

הקשר גידי קניוק נמצא בדרך לעימות משפטי חזיתי מול הפועל רמת גן גבעתיים. במכתב התראה חריף שנשלח היום (ראשון) באמצעות משרד עורכי הדין "כהן-ברוורמן", דורש השחקן מהמועדון תשלום מיידי של מאות אלפי שקלים, ומאיים בפנייה לערכאות משפטיות אם חובותיו לא יוסדרו בתוך שבוע.

בפתח המכתב מבהיר עורך הדין אמיר כהן כי מדובר ב"דרישה חד-משמעית וסופית להסדרת חובותיכם כלפיו, וזאת בטרם נפתח נגדכם בהליכים משפטיים".

לטענת באי כוחו של השחקן: "מעיון בנתונים ובראיות שבידינו עולה תמונה קשה ומקוממת של התנהלות דורסנית, המהווה הפרה שיטתית, יסודית ובוטה של הסכמי ההעסקה שנחתמו עמכם ושל זכויותיו הסוציאליות הקוגנטיות של מרשנו על פי דין. מועדונכם נהנה לאורך תקופה ארוכה משירותיו המקצועיים והמסורים של מרשנו, אך בחר בדרך של התנערות מוחלטת ומחפירה מהתחייבויותיו החוזיות והחוקיות כלפיו".

אי -תשלום מענקים ופיטורים במחטף

המכתב מפרט שורה ארוכה של עילות הפרה חמורות המיוחסות למועדון מרחוב הירקון בבני ברק. בין היתר, נטען כי המועדון מחזיק שלא כדין בכספי מענקים המגיעים לשחקן.

גידי קניוק (ראובן שוורץ)

"מרשנו עמד באופן מלא במלוא תנאי הזכאות המזכים אותו במענקים המוסכמים, וביניהם מענק העפלה לפלייאוף העליון, מענק עליית ליגה לליגת העל ומענקי הישגים אישיים" (שערים ובישולים), נכתב, “חרף הצלחת הקבוצה והשחקן, בחרתם להותיר כספים אלו אצלכם בניגוד מוחלט לחוזה החתום".

עוד עולה מהמכתב כי הקבוצה החליטה לסיים את ההתקשרות עם קניוק באופן חד-צדדי במהלך תקופת ההסכם הקצובה (לשתי עונות), תוך סירוב לשלם את הפיצוי המוסכם.

עו"ד כהן תוקף בחריפות את אופן פיטוריו של הקשר: "שחרורו ופיטוריו של מרשנו נעשו מהיום להיום, במחטף, ללא זימון כדין, ללא הצגת טענות ומבלי שניתנה לו זכות הטיעון הבסיסית ביותר. מדובר בהתנהלות בלתי חוקית אשר קטעה חוזה העסקה קצוב לשתי עונות וגרמה למרשנו לפגיעה מקצועית ותעסוקתית קשה".

טענות לפגיעה בזכויות סוציאליות

סעיף מרכזי נוסף במכתב נוגע להפרשות הפנסיוניות של השחקן. לפי המכתב, המועדון "רמס ברגל גסה" את הוראות הדין ונמנע כליל מלבצע הפרשות פנסיוניות במשך למעלה משנה.

עו"ד אמיר כהן (פרטי)

עורכי הדין מוסיפים: "חמור מכך, גם כאשר הואלתם בטובכם להתחיל להפריש כספים, עשיתם זאת באופן חלקי בלבד, על בסיס שכר מבוטח נמוך באופן פיקטיבי משכרו הקובע של השחקן, ותוך ביצוע ניכויים בלתי חוקיים משכרו".

כמו כן, מואשם המועדון באי-ניהול פנקס חופשה כדין ובתשלום רכיב בלתי חוקי של "תמורת חופשה" במהלך העבודה השוטפת, במטרה להתחמק מחובותיו בסיום ההעסקה.

הדרישה : 350,000 ש"ח בתוך 7 ימים

עורכי דינו של קניוק מבהירים כי "רצף הפרות זה אינו יד המקרה, אלא דפוס עקבי, שיטתי ובלתי מתקבל על הדעת מצד המועדון", וכי השחקן לא ישלים עוד עם גרירת הרגליים.

המכתב מסתיים בדרישת תשלום אולטימטיבית וחד-משמעית: "הנכם נדרשים לשלם למרשנו, באמצעות משרדנו, סך כולל של 350,000 שקל בגין כלל עילות התביעה וההפרות המפורטות לעיל, וזאת בתוך 7 ימים ממועד המצאת מכתב זה".

אם הסכום לא ישולם במלואו בתוך שבוע, מזהירים עורכי הדין כי יוגש כתב תביעה באופן מיידי ללא התראה נוספת, במסגרתו יידרשו גם הוצאות משפט, שכר טרחת עורכי דין מלא, ופיצויי הלנה והצמדה כחוק.