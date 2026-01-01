דריכות בסכנין: אבוקסיס ינהל שיחה עם אבו ניל

לאחר ההחתמה של השוער הרומני החדש, ראול בלבראו, מאמן הקבוצה צפוי לערוך שיחה אישית של "תיאום ציפיות" עם מי ששימש כשוער הראשון בעונות האחרונות

ההודעה של בני סכנין בדבר החתמתו של ראול בלבראו, שוער רומני שמגיע לישראל לאחר ששיחק בשנתיים האחרונות במדי פטרולול פלוישט הרומנית, הצליחה להפתיע לא רק את מי שהיה מיועד להיות שוער ראשון בקבוצה ועמד בשנתיים האחרונות - מוחמד אבו ניל, אלא גם את שחקני הקבוצה שכמו אבו ניל קראו על צירוף השוער הרומני דרך הודעת המועדון.

אין זה סוד שאבוקסיס סימן להביא שוער אחר כבר תקופה ארוכה ועכשיו עם הגעתו הצפויה של השוער הרומני אבוקסיס יקרא לאבו ניל לשיחת תאום ציפיות שכן השוער הרומני מגיע על תקן של שוער ראשון דבר שעלול לפגוע במעמדו של אבו ניל.

בלם וכנף על הכוונת

במקביל לעמדת השוער הסיפור היותר מורכב מגיע מכיוון צירוף בלם זר איכותי אחרי שהניסיונות להשאיר את חסן חילו כשלו. כרגע, לפחות לסכנין יש שני בלמים בכירים בלבד ,איעד אבו עבייד והקפטן מארון גנטוס מה שלא אמור להספיק.

איאד חלאילי, על הכוונת של אבוקסיס (עמרי שטיין)

בסכנין מחפשים גם שחקן כנף נוסף ולוטשים עין לעבר מכבי חיפה ולהחלטה שלה אם להשאיר בשורותיה את איאד חלאילי. פנייה לחלאילי בעקיפין כבר הייתה אבל כרגע לפחות הקיצוני זוכה לקרדיט אצל ברק בכר ולא נראה שמתוכנן להיות משוחרר.