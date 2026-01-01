"הפסקות השתייה היו נחוצות, הן לא שינו תוצאות"

ארסן ונגר, ראש מערך פיתוח הכדורגל העולמי של פיפ"א, הדף את הביקורת הקשה על "הפסקות ההתרעננות" במונדיאל: "היוו צורך רפואי דחוף ומציל חיים”

אחת המהפכות השנויות ביותר במחלוקת שילווה את מונדיאל 2026 היא ללא ספק החלת “הפסקות השתייה” הכפויות (Hydration Breaks) במהלך המשחקים. ההחלטה לעצור את השעון במחצית של כל מחצית כדי לאפשר לשחקנים להתרענן ספגה ביקורת חריפה מצד אוהדים ופרשנים, שטענו כי המהלך קוטע את השטף הטבעי של המשחק – בייחוד באצטדיונים המקורים והממוזגים שבהם לא היה כל צורך אקלימי בכך.

מי שהתייצב כדי להדוף את האש לקראת הגמר הוא לא אחר מאשר ארסן ונגר, מנג’ר ארסנל המיתולוגי וכיום ראש מערך פיתוח הכדורגל העולמי בפיפ”א: “אני לא חושב שהפסקות השתייה שינו את תוצאות המשחקים”, הבהיר הצרפתי בנחרצות, כשהוא מתייחס לקולות הטוענים לפגיעה ספורטיבית.

“בתחילת הטורניר הוחלט שזה יוחל על כלל המשחקים”

עם זאת, ונגר גילה הבנה לרחשי הלב של הקהל והודה: “אנחנו מודעים לכך שלפעמים אנשים לא אהבו את זה, ואנחנו נצטרך לנתח לעומק לאחר המונדיאל מה הייתה ההשפעה האמיתית של המהלך, במיוחד באותם משחקים ששוחקו באצטדיונים סגורים וממוזגים. לפני תחילת הטורניר התקבלה החלטה גורפת שהחוק יוחל על כלל המשחקים ללא יוצא מן הכלל”.

ארסן ונגר, "ההפסקות היוו צורך רפואי דחוף ומציל חיים" (רויטרס)

במהלך מסיבת העיתונאים, שבה נרשמו רגעי מתח ואף התבקש בשלב מסוים להפסיק להפנות שאלות בנושא, הדגיש סמל התותחנים כי פיפ”א קשובה לביקורת: “אנחנו נבחן את הנושא מחדש, שכן אנחנו כאן כדי לשרת את האנשים שצופים בכדורגל”, הבטיח. מנגד, הבהיר כי בחלק ניכר מהמשחקים שנערכו תחת עומס חום כבד, ההפסקות הללו היוו “צורך רפואי דחוף ומציל חיים” עבור בריאות השחקנים על הדשא.

הרחבת המונדיאל – הצלחה מבחינת פיפ”א

לצד סערת המים, ונגר ניצל את הבמה כדי לחגוג את ההצלחה המבנית של הטורניר הנוכחי, שגדל לראשונה מ-32 ל-48 נבחרות – מהלך שגם הוא ספג לא מעט קריאות בוז: “הרבה אנשים פקפקו בפורמט הזה לפני שהטורניר יצא לדרך, אבל ראינו שזה היה צעד נחוץ מבחינה אתית כדי לתת הזדמנות ליותר מדינות לקחת חלק בחגיגה העולמית. אני משוכנע לחלוטין שזו הייתה ההחלטה הנכונה ביותר ושהפורמט החדש רשם הצלחה פנומנלית” סיכם ונגר בסיפוק.