מי ששימש קפטן הקבוצה מבירת הנגב מצפין לכרמל ומצטרף להפועל חיפה. שרון דרוקר: "מעבר לתרומה המקצועית, הוא יתרום לנו הרבה גם במובן המנהיגותי"

הפועל חיפה הודיעה הבוקר על החתמתו של הרכז נטע סגל, בשורות המועדון לעונת 2026/27. סגל בן ה־30 (1.87 מ׳), מגיע לכרמל לאחר 6 עונות בליגת העל במדי הפועל באר שבע בה גם שימש כקפטן, ורשם למעלה מ-140 הופעות.

בעונה האחרונה קלע בממוצע 5.5 נקודות, ומסר 2.5 אסיסטים ב-16 דקות ממוצע למשחק. את קריירת הבוגרים החל סגל בעונת 2013/14, כשהספיק לשחק בליגת העל גם במדי נס ציונה ובקריית גת (2016/17).

מאמן הקבוצה, שרון דרוקר, אמר על הרכש החדש: “שמחים על ההצטרפות של נטע למשפחה האדומה. מעבר לתרומה המקצועית הוא יתרום לנו הרבה גם במובן המנהיגותי, הרבה קשיחות ורצון לנצח. הוא מודע למשימות שעומדות בפנינו העונה, ואנחנו יודעים שהוא יהיה אחד מאיתנו מהר מאוד”.