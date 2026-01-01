ספרד כבר ניצחה את ארגנטינה בקרב הקיימות בספורט

הניצחון של אלופת אירופה עוד לפני גמר המונדיאל: מובילה בתשתיות ומקורות האנרגיה שמפעילים את האצטדיונים. וגם: הברנבאו מול המגרשים בארגנטינה

בדיקה של חברת Good Vision מקבוצת פאהן-קנה ומתמחה בקיימות ואחריות תאגידית, בחנה איזו משתי הפיינליסטיות מובילה בתחום הקיימות בספורט - מהתשתיות ומקורות האנרגיה שמפעילים את האצטדיונים, דרך התחבורה שבה מגיעים האוהדים ועד לניהול אנרגיה, מים, פסולת וחומרי בנייה במתקני הספורט. התוצאה ברורה: בקרב הקיימות בספורט, ספרד מנצחת את ארגנטינה.

הפער בין שתי המדינות מתחיל הרבה לפני אצטדיוני הכדורגל. בספרד, 56.8% מייצור החשמל בשנת 2024 הגיע ממקורות מתחדשים, והיא פועלת תחת חוק אקלים לאומי והמסגרת האירופית, עם יעד להגיע לניטרליות אקלימית עד 2050. המשמעות היא שגם אצטדיונים ומתקני ספורט המחוברים לרשת החשמל נהנים מתמהיל אנרגיה נקי יותר.

בארגנטינה, לעומת זאת, למרות פוטנציאל משמעותי לאנרגיות רוח ושמש, מערכת החשמל עדיין תלויה במידה רבה בדלקים מאובנים. ב־2024 היה הגז הטבעי מקור החשמל הגדול במדינה, עם כ־49% מהייצור, לצד כ־25% שהגיעו מאנרגיה הידרואלקטרית.

אדיר: ספרד עם 0:2 ענק על צרפת בדרך לגמר

היתרון הספרדי ניכר גם בתחבורה. חוק האקלים בספרד מחייב ערים המונות יותר מ־50 אלף תושבים להקים אזורי פליטות נמוכות, מהלך המקיף כ־150 רשויות ומעודד מעבר לתחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים. לתשתית הזו יש השפעה ישירה גם על אירועי ספורט: אחד המרכיבים המשמעותיים בטביעת הרגל הסביבתית של משחק כדורגל הוא האופן שבו עשרות אלפי אוהדים מגיעים לאצטדיון ועוזבים אותו.

הפער מגיע גם אל המגרש עצמו. בספרד מתקיים בשנים האחרונות גל רחב של השקעות בשיפוץ ובמודרניזציה של אצטדיונים, ובהם סנטיאגו ברנבאו, המטרופוליטנו וקאמפ נואו. השדרוגים משלבים תאורת LED, אנרגיה מתחדשת, איסוף מי גשם, הפחתת צריכת מים, שימוש חוזר בחומרי בנייה ושיפור הנגישות באמצעות תחבורה ציבורית.

הסנטיאגו ברנבאו (IMAGO)

בקאמפ נואו המחודש, למשל, מתוכננת הפחתה של כ־40% בצריכת האנרגיה לצופה ושל כ־20% בצריכת המים, לצד מיחזור או שימוש חוזר בכ־90% מהחומרים שיוסרו מהאצטדיון הישן. בשיפוץ הברנבאו, שהחל ב־2019, בחרה ריאל מדריד לשמר חלקים נרחבים מהמבנה הקיים במקום להרוס אותו ולבנות מחדש, מהלך שאפשר, לפי המועדון, שימוש חוזר ביותר מ־240 אלף טונות של חומרים. האצטדיון משלב גם תאורת LED, חשמל ממקורות מתחדשים, איסוף מי גשם ומערכות חכמות לניהול צריכת האנרגיה.

גם ארגנטינה בכיוון

ארגנטינה אמנם מפסידה בקרב הכולל, אבל היא בהחלט עולה על לוח התוצאות. אצטדיון UNO של אסטודיאנטס דה לה פלאטה, שנפתח מחדש ב־2019, היה לאצטדיון הכדורגל הראשון בעולם שקיבל הסמכת EDGE לבנייה ירוקה. גם אצטדיון המונומנטל של ריבר פלייט עבר בשנים האחרונות שדרוג נרחב ושילב צעדים לניהול סביבתי, וב־2025 קיבל תו סביבתי ברמת כסף. אלא שבניגוד לספרד, שבה הקיימות הופכת בהדרגה לחלק ממערכת רחבה של רגולציה, אנרגיה ותשתיות, בארגנטינה מדובר עדיין בעיקר בפרויקטים חלוציים שאינם משקפים סטנדרט אחיד בכלל ענף הכדורגל.

הגמר עצמו ייערך באצטדיון MetLife בניו ג'רזי, שמציג גם הוא שורה של הישגים סביבתיים. האצטדיון קיבל הסמכת LEED Gold למבנים קיימים, לאחר בחינת ביצועיו בתחומי האנרגיה, המים, הפסולת, איכות הסביבה הפנימית והתחבורה. בין היתר, הוא עושה שימוש באנרגיה סולארית, בתאורת LED ובחיישני תנועה, מפעיל כלי רכב היברידיים וחשמליים ומיישם תוכניות למיחזור ולצמצום פסולת מזון.

אצטדיון מטלייף (IMAGO)

עברי ורבין, מנכ"ל Good Vision: "בקרב הקיימות בספורט, ספרד מנצחת את ארגנטינה, אבל הסיבה לכך אינה רק מספר הפאנלים הסולאריים על גג של אצטדיון כזה או אחר. היתרון של ספרד הוא מערכתי: הוא מתחיל ברשת חשמל עם שיעור גבוה של אנרגיה מתחדשת, ממשיך ברגולציה ובתחבורה הציבורית ומגיע עד לאופן שבו מתכננים, משפצים ומפעילים אצטדיונים. בארגנטינה יש פרויקטים סביבתיים פורצי דרך שמוכיחים שאפשר לחדש גם בתנאים מורכבים יותר, אבל הם עדיין אינם חלק מסטנדרט רחב ואחיד. הכדורגל משקף כאן את התמונה הגדולה יותר: קיימות אמיתית נוצרת כאשר היא מפסיקה להיות אוסף של פרויקטים נקודתיים והופכת לחלק מהמערכת כולה. המונדיאל יכול וצריך להוות תקווה שגם הרשויות המקומיות בישראל, האחראיות לאצטדיונים יטמיעו קיימות באירועי הספורט שלנו."