לא תאמינו: איפה היה לאמין ימאל כשמסי זכה בקטאר

בעוד 1.5 מיליארד צפו בפרעוש הופך לאלוף עולם, היהלום בן ה-15 פספס את רוב המשחק. "חגג כמו משוגע את זכיית מסי". ב-22:00: הם בגמר אחד מול השני

ה-18 בדצמבר 2022 הוא תאריך שנחרט לנצח בדברי הימים של הכדורגל העולמי. זה היה היום שבו ליאו מסי השתחרר מהקוף האחרון שנותר לו על הגב, כבש צמד בגמר מטורף מול צרפת (3:3 בתום 120 דקות) והניף את גביע העולם בקטאר כדי לחתום סופית את דיון ה-GOAT. לפי הערכות פיפ"א, כ-1.5 מיליארד בני אדם ברחבי הגלובוס היו מרותקים למסכים באותם רגעים היסטוריים. אבל מתברר שאחד האנשים הכי מעניינים בעולם הכדורגל כיום – לא היה אחד מהם.

בזמן שמסי וקיליאן אמבפה ניהלו דו קרב ענקים באצטדיון בלוסייל בקטאר, לאמין ימאל, אז נער בן 15 בלבד, לא יכול היה לצפות בשידור ישיר. הסיבה? הייתה לו מחויבות קודמת ומוצדקת לחלוטין: חצי שעה בלבד לפני שרשתות הטלוויזיה בעולם העבירו את שריקת הפתיחה בקטאר, שחקן הכנף הצעיר עלה אל כר הדשא במגרש מספר 7 בקומפלקס האימונים ז’ואן גאמפר של ברצלונה, כדי לשחק עם קבוצת הנוער שלה מול סן פרנסיסקו הצנועה מהאיים הבלאריים, במסגרת המחזור ה-15 של הליגה.

בזמן שכל חובב ספורט על הפלנטה עצר את נשמתו, ביציעים במגרש הקטן האווירה הייתה קרירה מהרגיל, ורק בני משפחה ספורים צפו במשחק. שדר המשחק מטעם בארסה TV, ז’אומה מארסט, שיחזר לימים את אותם רגעים סימבוליים: "אני חייב להתוודות שבזמן ששידרתי את משחק הנוער, החזקתי מסך נוסף עם הגמר מקטאר. העיניים שלי היו על המגרש, אבל בכל עצירה המבט שלי ברח למסי.

ליאו מסי מניף את גביע העולם (רויטרס)

"היה בלתי נסבל לחשוב שמסי מוכתר למלך העולם באותו זמן שהיורש שלו מפרק הגנות בליגת הנוער. המגינים של סן פרנסיסקו סבלו מלאמין בדיוק כמו שהצרפתים סבלו ממסי. קווי הדמיון היו ברורים – דריבל אלוהי, ראיית משחק פנומנלית ויכולת ייחודית לקרוא את המגרש. גאון שנולד ב-1987 וילד פלא שנולד ב-2007, שני בני השושלת של לה מאסיה".

“הילדים שמחו כל כך בשביל מסי”

מי שעוד נקלע לדילמה קשה באותו יום היה עוזר מאמן קבוצת הנוער של ברצלונה וחלוץ העבר של נבחרת ארגנטינה, חבייר סביולה. המאמן הראשי, אוסקר לופס, ואפילו מנהל האקדמיה דאז חוסה רמון אלכסנקו, הפצירו בסביולה להישאר בבית ולתמוך במולדתו, אך הארנבון סירב.

"רציתי מאוד להיות בשני המקומות בו זמנית, אבל הרגשתי שאני חייב להיות שם בשביל הילדים", סיפר סביולה בראיון ל'ספורט' הקטלוני. "זה היה קצת מוזר. ביקשתי ממנהל הקבוצה שיעשה לי סימנים מהספסל לגבי התוצאה בקטאר. כשהוא סימן לי 0:2 לארגנטינה חשבתי שהוא צוחק איתי, ואז לא הבנתי איך זה הסתבך והגיע להארכה".

חאבייר סביולה וליאו מסי (רויטרס)

סביולה אמנם הפסיד את השידור החי של דקות התהילה של חברו לשעבר בברצלונה, אבל זכה לראות מקרוב את הניצוצות של מי שיהפוך מהר מאוד ליורש הרשמי שלו. מיד עם שריקת הסיום של משחק הנוער (בו ניצחה בארסה 0:3, כשלאמין ימאל נבחר למצטיין למרות שלא כבש), רצו השחקנים והצוות אל חדר ההלבשה כדי לתפוס את הדקות האחרונות של ההארכה ואת פנדלים הדרמטיים.

"כל השחקנים דיברו על הגמר הזה לאורך כל השבוע, ואף אחד לא רצה לפספס את הסוף", נזכר סביולה בהתרגשות. "יש לי סרטון למזכרת שבו רואים את לאמין ימאל, הקטור פורט וכל שאר הילדים חוגגים כמו משוגעים את הזכייה של ארגנטינה. הם קפצו עליי, חיבקו אותי ושמחו כל כך בשבילי ובשביל מסי".

טראמפ מדבר לפני גמר המונדיאל

למרות שמסי כבר שיחק אז בפ.ס.ז', הלב של הילדים בלה מאסיה נשאר איתו, כשהם עדיין לא יודעים שרק ארבעה חודשים מאוחר יותר, הילד שחגג בחדר ההלבשה יעשה היסטוריה ויערוך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת בגיל 15 ו-290 ימים בלבד. כעת, כשהם ייפגשו ב-22:00 בגמר המונדיאל, המעגל ההיסטורי הזה קרוב לסגירה מושלמת.