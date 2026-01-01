רונאלדו: ספרד תנצח את ארגנטינה בגמר – ובקלות

חלוץ העבר הברזילאי מאמין: "הכדורגל של ספרד מצוין ושיטתי, היא תמיד יודעת מה היא צריכה לעשות בכל רגע במשחק. לארגנטינה יש רוח לחימה נהדרת"

גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה ממשיך לעורר עניין עצום ברחבי העולם, וגם אגדת הכדורגל הברזילאית רונאלדו התייחסה למפגש הענק והבהירה כי מבחינתה יש פייבוריטית ברורה לזכייה בגביע.

בראיון שהעניק, רונאלדו העריך כי נבחרת ספרד של לואיס דה לה פואנטה תנצח את ארגנטינה ללא קושי מיוחד. "אני חושב שספרד תנצח, ובקלות. מבחינתי היא הייתה הפייבוריטית לזכייה לאורך כל הטורניר, יחד עם צרפת", אמר החלוץ האגדי.

הגמר יפגיש בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין דור הזהב החדש של ספרד, שמקווה להניף גביע עולם שני בתולדותיה. במוקד יעמוד גם המפגש בין ליאו מסי, שעשוי לרשום את הופעתו האחרונה במונדיאל, לבין לאמין ימאל, הכוכב הצעיר שמוביל את הספרדים.

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"זה ה-DNA של ספרד"

רונאלדו לא חסך במחמאות מהכדורגל שמציגה ספרד לאורך הטורניר והסביר מדוע הוא מאמין שהיא עדיפה על יריבתה: "ספרד משחקת כדורגל מצוין. זה ה-DNA שלה. זו הדרך שבה הם משחקים כבר שנים רבות, מאז שהשחקנים היו ילדים", אמר מי שלבש בעבר את מדי ברצלונה וריאל מדריד.

לצד התחזית החד משמעית שלו, הברזילאי גם שיבח את המסע המרשים של ארגנטינה בגביע העולם והדגיש כי היא הרשימה אותו באופי שהפגינה לאורך הדרך.

רונאלדו הברזילאי (רויטרס)

"לארגנטינה היה מסע יפה מאוד במונדיאל. זו נבחרת שמפגינה רוח של התגברות על קשיים, רוח לחימה נהדרת. אבל ספרד היא נבחרת מאוד שיטתית. היא תמיד יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות בכל רגע במשחק", סיכם רונאלדו.