מיקי קופל: נמשיך להשקיע בכדורגל הישראלי באהבה

לאחר שהחסות שנתן לאיגוד השופטים עוררה סערה, אומר קופל: "חלק גדול מזה נובע מהפעלה מתוחכמת של חשבונות ובוטים שמנסים להטעות את דעת הקהל"

בעוד שברשתות החברתיות התפתח שיח ער סביב שיתוף הפעולה החדש של קופל גרופ עם עולם הכדורגל, נותן החסות של איגוד השופטים, מיקי קופל, בוחר להסתכל קדימה. מבחינתו, הדרך הארוכה של השקעה בענף חשובה הרבה יותר מכל רעש רגעי.

מעטים אנשי העסקים שמזוהים עם הכדורגל הישראלי לאורך שנים כפי שמזוהה מיקי קופל. במשך קרוב לשני עשורים קופל גרופ מלווה את הענף באמצעות שיתופי פעולה, חסויות ופעילות שיווקית, כשהמטרה המוצהרת מבחינתו היא לחזק את הכדורגל הישראלי ולהעניק לו ערך מוסף גם מחוץ לקווים.

לכן, גם כאשר ברשתות החברתיות התעורר דיון סביב שיתוף הפעולה החדש של החברה, קופל אינו מתרגש במיוחד. מבחינתו, הדרך והעשייה מדברות בעד עצמן.

קופל שמשמש שנים כנותן החסות של מכבי ת"א, מציין: “אני רואה את החיבור בין קופל גרופ לעולם הכדורגל כחיבור טבעי, חיובי ומבורך. במשך כמעט שני עשורים אנחנו משקיעים, תורמים ומלווים את הכדורגל הישראלי מתוך אהבה אמיתית לענף. זו מחויבות שנבנתה לאורך שנים, ואנחנו גאים להיות חלק ממנה".

מיקי קופל (עמרי שטיין)

לדבריו, עיקר הפעילות מתבצע בשטח, בעוד שהשיח ברשתות אינו משקף בהכרח את המציאות: “הרעש שנוצר ברשתות החברתיות לא באמת משקף את המציאות. חלק גדול ממנו נובע מהפעלה מתוחכמת של חשבונות ובוטים שמנסים לייצר תחושת סערה מלאכותית ולהטעות את דעת הקהל. מי שחושב שזה יגרום לי לעצור, משיג בדיוק את התוצאה ההפוכה. זה רק נותן לי עוד מוטיבציה להמשיך להשקיע, לפרסם ולתמוך בכדורגל הישראלי”.

”אין כאן שום ניגוד עניינים”

קופל מבקש להבהיר כי מדובר במהלך עסקי ושיווקי לגיטימי לחלוטין, שנועד לחזק את הקשר בין מותגים מובילים לבין אחד מענפי הספורט האהובים בישראל: “אין כאן שום ניגוד עניינים. מדובר בשיתוף פעולה פרסומי בין גופים עסקיים שמכבדים ומעריכים זה את זה. החיבור הזה יוצר ערך, מוסיף חדשנות ומעשיר את חוויית הצפייה של אוהדי הכדורגל".

אחד הנושאים שעלו בשיח הציבורי הוא אהדתו של קופל למכבי תל אביב. מבחינתו, דווקא העובדות מספרות סיפור אחר: “אני אוהד מכבי תל אביב מאז שאני ילד, וזה לא סוד. אבל קופל גרופ מפרסמת בכל המגרשים, בכל הליגות ולצד כל הקבוצות. מעולם לא פעלנו מתוך שיקול של אהדה, אלא מתוך אהבה לכדורגל הישראלי כולו. מבחינתי, כל מועדון שמקדם את הענף ראוי להערכה, עובדתית אנו מפרסמים בכל המגרשים”

לסיום, קופל משאיר מסר ברור: “אני מאמין שעשייה לאורך זמן היא המדד האמיתי. כמעט שני עשורים של השקעה עקבית בכדורגל הישראלי אי אפשר למחוק באמצעות חשבונות ובוטים או כמה פוסטים ברשת. נמשיך להיות שם, להאמין בענף, להשקיע בו ולחבר בין עסקים, אוהדים וכדורגל ישראלי. זו הדרך שלנו, וכך נמשיך גם בעתיד".