רפאל נדאל: בטוח שספרד תזכה במונדיאל

אגדת הטניס דיבר ברדיו הספרדי לקראת הקרב הענק מול ארגנטינה: "שיחקנו ברמה גבוהה יותר מהם בטורניר, הגדילה שלנו לא נעצרת". וגם: היחסים עם סקאלוני

אצטדיון “מטלייף” בניו ג'רזי מוכן לרגע השיא של מונדיאל 2026, שיגיע הערב (ראשון, 22:00) ואחד האוהדים השרופים והמפורסמים ביותר של נבחרת ספרד כבר לא יכול לחכות. אגדת הטניס העולמית, רפאל נדאל, התראיין לתכנית הרדיו הפופולרית ‘El Partidazo’ של רשת COPE הספרדית, וסיפק ניתוח טקטי ומקצועי מרתק לקראת גמר גביע העולם בין נבחרתו לבין אלופת העולם המכהנת, ארגנטינה.

נדאל משוכנע – המומנטום עם ספרד

נדאל, שאישר כי יצפה במשחק הגורלי מביתו יחד עם כל בני משפחתו, הפגין ביטחון רב בחבורה של לואיס דה לה פואנטה אך במקביל החמיא ארוכות ליריבה – ובעיקר למאמנה, ליונל סקאלוני: “האבולוציה של הנבחרת מהיום הראשון ועד עכשיו היא צמיחה בלתי פוסקת”, החמיא נדאל להתקדמות של הלה רוחה בטורניר הנוכחי, בדרך למה שעשוי להיות גביע העולם השני בהיסטוריה של המדינה.

מלך החימר הוסיף: “אני חושב שאנחנו מגיעים במומנטום הטוב ביותר שאפשר, מול נבחרת שמגיעה כאלופת העולם על כל המשתמע מכך, ועם בסיס אוהדים מטורף – אבל האוהדים שלנו לא נשארים מאחור. ברמת הנבחרת, שיחקנו בטורניר הזה קצת מעל הרמה שארגנטינה הציגה עד כה. זה משחק קשה מאוד, ללא ספק. יש להם שחקנים שיכולים לערער אותך ושיודעים איך לשחק במעמדים כאלה, אבל אני בטוח שאנחנו הולכים לנצח. זה גמר, והפרטים הקטנים הם אלה שיעשו את ההבדל”.

רפאל נדאל, אוהד מושבע של נבחרת הכדורגל במולדתו (רויטרס)

“יהיה להם קשה מאוד לעצור אותנו”

השור ממאיורקה לא היסס לנתח גם את סגנון המשחק של היריבה, כשהוא מתייחס לחצי הגמר הדרמטי של האלביסלסטה: “ארגנטינה הולכת לשחק עם הכלים שלה, בדיוק כפי שראינו בחצי הגמר שלהם מול אנגליה. המחצית הראשונה שם לא הייתה אטרקטיבית, ורק אחרי שאנגליה עלתה ליתרון, הארגנטינאים התחילו לשחק כדורגל מבריק לאורך כל המחצית השנייה. כל אחת מהנבחרות תשתמש בנשק שלה, לנו יש לא מעט כלים ואנחנו צריכים לשכוח ממה שאחרים עושים. אם נצליח להמשיך להציג את רמת הכדורגל הנוכחית שלנו, יהיה להם קשה מאוד לעצור אותנו”.

ליונל סקאלוני, גרף מחמאות מאגדת הטניס (רויטרס)

החברות המפתיעה עם מאמן היריבה

לצד הפטריוטיות המובהקת, נדאל הפתיע כשחשף מערכת יחסים קרובה במיוחד עם מאמן נבחרת ארגנטינה, ליונל סקאלוני, ושלח מסר ג’נטלמני יוצא דופן: “יש לי מערכת יחסים טובה מאוד עם ליאו (סקאלוני), מעבר לדרך שבה הוא מעביר ומקרין דברים החוצה, אני מכיר אותו באופן אישי – הוא פנומן. למה שהוא עשה עם הנבחרת הארגנטינאית יש קרדיט עצום, ויש לי גם המון חברים ארגנטינאים. ברור שאעודד את ספרד עם כל מה שיש לי, אבל אם להפסיד בגמר – אז לפחות להפסיד לארגנטינה, לחברים ולידידים שיש לי שם. אם יש מישהו בעולם שמותר להפסיד לו, זה להם ולמאמן שלהם”.