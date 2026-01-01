חלוץ נבחרת ספרד מפחד מטראמפ: לא רוצה ללכת לכלא

שחקן לה רוחה הודה כי הוא חושש מלחיצת יד פרוטוקולית עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ: "לא רוצה להסתבך". דבריו הוויראליים מעוררים סערה בינלאומית

לקראת משחק הגמר האדיר שצפוי להתקיים הערב (ראשון, 22:00) בין ארגנטינה לנבחרת ספרד, דרמת הענק של מונדיאל 2026 חורגת רשמית מגבולות המגרש ומגיעה עד לחדר הסגלגל בוושינגטון. רגע לפני גמר גביע העולם הרותח, מי שתופס את כל הכותרות ברחבי הגלובוס הוא דווקא חלוץ נבחרת ספרד, בורחה איגלסיאס, שהצליח להדהים את עולם הספורט והפוליטיקה הבינלאומית עם שורה של התבטאויות חסרות תקדים, שהפכו לוויראליות.

הכל התחיל כאשר עיתון הספורט הספרדי המרכזי ABC חשף כי איגלסיאס, המכונה “הפנדה”, התבדח (או שלא) בפומבי על האפשרות שיצטרך ללחוץ את ידו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במהלך טקס הפרוטוקול הרשמי של משחק הגמר. כשנשאל ישירות על המפגש ההיפותטי עם המנהיג האמריקאי השנוי במחלוקת, החלוץ לא התבלבל וירה מול המצלמות: “אני לא רוצה ללכת לכלא”.

בכל צחוק יש טיפת אמת

האמירה הטעונה הזו הופצה במהירות הבזק על ידי גופי תקשורת מובילים, מה שעורר סערה בקרב הקהל דובר הספרדית בארצות הברית. אף על פי שאיגלסיאס סיפק את הדברים מלווים בחיוך, פרשנים רבים מדגישים כי דבריו שיקפו אי נוחות אמיתית ומוחשית בקרב הספורטאים האירופאים בכל הנוגע למפגש עם הממסד האמריקאי.

בורחה איגלסיאס, ייאלץ ללחוץ את ידו של נשיא ארה"ב? (רויטרס)

כתוצאה מכך, כלי תקשורת מובילים, ובהם גוף התקשורת האמריקאי המוערך ‘The Athletic’, כבר החלו לנתח את סידורי האבטחה הקשוחים ופרוטוקול השירות החשאי המקיף את בכירי הממשל בארה”ב באירועי ספורט המוניים, מה שמסביר מדוע שחקנים רבים מעדיפים “לצעוד על ביצים” בסיטואציות כאלו. נבחרת ספרד, שמנסה לשמור על שקט תעשייתי ולהימנע ככל הניתן ממעורבות בנושאים פוליטיים רגישים, מוצאת את עצמה בעין הסערה.

ההתאחדות הספרדית בחרה לא להגיב

איגלסיאס ידוע מאז ומתמיד כאחד שמדבר בגובה העיניים ואינו חושש להביע את עמדותיו בנושאים חברתיים וציבוריים, אך הפעם נראה שהוא חצה את גבולות הגזרה המוכרים. התאחדות הכדורגל הספרדית סירבה להגיב רשמית לפרשה ומנסה בכל כוחה להקטין את גובה הלהבות סביב הציטוט, אך ברור לכולם כי מדובר בנקודת רתיחה. בשורה התחתונה, המונדיאל הזה ייזכר לא רק בגלל השערים הבלתי נשכחים, אלא גם לא מעט בגלל הנשיא של המדינה המארחת אותו.