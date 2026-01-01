ספרד שולטת: ההרכב המשולב של גמר המונדיאל

הגנת הברזל של לה רוחה מול הנחישות והיצירתיות של ארגנטינה: שבעה נציגים לאדומים ורק ארבעה לאלופת העולם, כשמסי ביניהם. ומי מבין 2 השוערים עדיף?

גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לארגנטינה מפגיש שתיים מהנבחרות המרשימות ביותר בטורניר, וכעת עולה השאלה המסקרנת, איך היה נראה ההרכב המשולב של שתי הפיינליסטיות? למרות ההעפלה של ארגנטינה לגמר, ההרכב שנבחר מעניק יתרון ברור לספרדים, עם שבעה נציגים לעומת ארבעה בלבד של אלופת העולם.

שבעה ספרדים, ארבעה ארגנטינאים

בשער נבחר אמיליאנו מרטינס מארגנטינה, למרות הכושר המצוין של אונאי סימון. לפי הניתוח, סימון ספג שער אחד בלבד לאורך כל הטורניר, ואם ישמור על רשת נקייה גם בגמר יסיים את אחת מההופעות ההגנתיות המרשימות ביותר בתולדות המונדיאל. למרות זאת, הניסיון של מרטינס והיכולת שלו להתעלות ברגעי ההכרעה העניקו לו את המקום בין הקורות.

קו ההגנה מורכב כולו משחקני ספרד. מארק קוקורייה נבחר לעמדת המגן השמאלי בזכות תרומתו ההגנתית והיציבות שהציג לאורך הטורניר, כאשר במרכז ההגנה שובצו איימריק לאפורט ופאו קוברסי. לאפורט מביא ניסיון רב, בעוד קובארסי בן ה-19 ממשיך להרשים למרות גילו הצעיר. בעמדת המגן הימני נבחר פדרו פורו, שביסס את מקומו לאחר ההופעה המרשימה בחצי הגמר מול צרפת.

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בקישור נכללו רודרי ופביאן רואיס מספרד, לצד אנצו פרננדס מארגנטינה. רודרי זכה למחמאות רבות בעקבות ההופעה מול צרפת, שם הצליח לנטרל את קיליאן אמבפה וחבריו. פביאן רואיס ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הקשרים האיכותיים בעולם מאז היורו האחרון, בעוד אנצו פרננדס זכה לשבחים על הטורניר המצוין שלו והוגדר כאחד הקשרים הטובים בעולם כיום.

בחלק הקדמי נבחר לאמין ימאל המוכשר, למרות שעדיין לא הגיע לשיא יכולתו בטורניר הנוכחי, אבל ההערכה היא שהוא מסוגל להכריע משחקים גדולים בכל רגע. ימאל אף הוגדר כמועמד מוביל לזכייה בכדור הזהב. לצידו בכנף ניקו גונסאלס, שלא תמיד פתח בהרכב, אבל תמיד הביא איתו רעננות והתלהבות להתקפה של ארגנטינה והיה חלק משמעותי במהפכים ובהכרעות המאוחרות של משחקיה לאורך שלבי הנוקאאוט.

לאמין ימאל (IMAGO)

בחוד ההתקפה נבחר ליאו מסי, שממשיך להיות השחקן הבולט של ארגנטינה למרות שהוא מתפקד פעמים רבות כ"תשע מדומה". אין משמעות לעמדה המדויקת שלו על המגרש, כל עוד הוא משחק, הוא הבחירה הטובה ביותר להתקפה. מסי עדיין במאבק על תואר מלך שערי המונדיאל, הישג שנחשב מרשים במיוחד לאור העובדה שהחמיץ שני פנדלים במהלך הטורניר, אך יהיה לו קשה לרשום את ההישג לאור הצמד של קיליאן אמבפה אמש.