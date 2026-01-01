בגיל 40: ווזיניה נבחר לתגלית של מונדיאל 2026

אתם קבעתם: שוערה המפתיע של כף ורדה ששמר על רשת נקייה מול ספרד והדהים את העולם גבר על שמות כמו מנזמבי וסייבארי וזכה בתגלית המונדיאל של Winner

הבחירה של גולשי ONE הוכרעה: שוער נבחרת כף ורדה, ווזיניה, נבחר לתגלית מונדיאל 2026 של Winner לאחר שזכה ב-39% מהקולות. השוער הוותיק הקדים את יוהאן מנזמבי משווייץ, שסיים במקום השני עם 22%, ואת איסמעיל סייבארי ממרוקו, שקיבל 19% מההצבעות. אחריהם דורגו חוליאן קיניונס ממקסיקו עם 17% וקארים אלייבגוביץ' מבוסניה והרצגובינה עם 3%.

ההצגה מול ספרד והסיפור שסחף את העולם

ווזיניה היה מהאחראים המרכזיים לאחד מסיפורי הסינדרלה הגדולים של הטורניר. השוער הנהיג את כף ורדה בדרך להעפלה היסטורית לשמינית הגמר, סיפק שורת הצלות בלתי נשכחת מול ספרד והפך לאחד השוערים המצטיינים במונדיאל. ההופעה ההרואית שלו מול הספרדים אף הובילה לזינוק אדיר במספר העוקבים שלו באינסטגרם, עד שהפך לשוער עם מספר העוקבים הגבוה ביותר ברשת החברתית.

במקום השני סיים יוהאן מנזמבי, קשרה בן ה-19 של שווייץ, שכבש שלושה שערים והוסיף שני בישולים בדרך להעפלת נבחרתו לרבע הגמר. אחריו דורג איסמעיל סייבארי, שהיה מהמנועים המרכזיים של מרוקו עם שלושה שערים, אך החמיץ את רבע הגמר מול צרפת בעקבות פציעה שספג בשמינית הגמר.

את החמישייה השלימו חלוץ מקסיקו חוליאן קיניונס, שכבש ארבעה שערים ובישל אחד נוסף בדרך למסע המרשים של המארחת, וקארים אלייבגוביץ', הכישרון של בוסניה והרצגובינה, שבלט למרות הדחת נבחרתו בשמינית הגמר וסיים עם שער אחד בארבע הופעות.