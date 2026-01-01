מסי נבחר ל-Winner של חצי גמר המונדיאל

לפחות בהצבעה של גולשי ONE - אלוף העולם גבר על לאמין ימאל רגע לפני הגמר הגדול. אנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס השלימו את הפודיום, שחקני ספרד מאחור

אחרי מונדיאל ארוך, הגמר הגדול סוף סוף כאן: ב-22:00 ייפגשו ארגנטינה וספרד למשחק ענק שכל העולם מצפה לו. רגע לפני, גולשי ONE בחרו את השחקן המצטיין של חצי הגמר במסגרת סקר ה-Winner, והמנצח היה ליאו מסי.

אלוף העולם קיבל 33% מהקולות ובכך הגיע למקום הראשון כשהוא מקדים את חבריו לנבחרת ארגנטינה, אנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס (14% כל אחד). גם נציגי ספרד נותרו מאחור: מארק קוקורייה (13%), לאמין ימאל (10%), פדרו פורו (9%) ומיקל אויארסבאל (7%).

מסי שוב היה ה-Winner (מערכת ONE)

המספרים הכריעו – והקהל הלך עם מסי

הפרעוש הוסיף עוד שני רגעי קסם למונדיאל המשוגע שלו. הכוכב בן ה-39 רקד על המגרש מול אנגליה בחצי הגמר, ניפק שני בישולי זהב ברגעי המאני-טיים של הסיום לאנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס, וסחף את האלביסלסטה לגמר המונדיאל השלישי בקריירה שלו בדרך להשוואת השיא ההיסטורי של קאפו הברזילאי.

אנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס השלימו את הפודיום. בדקה ה-85 של חצי הגמר, כשהמתח הגיע לשיאו, אנסו קיבל כדור גאוני ממסי, שלח אותו לרשת ופרץ את הסכר בדרך לניצחון הדרמטי. החלוץ המשיך לבסס את מעמדו כאיש למשימות מיוחדות שעולה מהספסל ומשנה משחקים, בדיוק כמו שסקאלוני אוהב, הפעם עם השער שהשלים את המהפך בדקה ה-92.

אחריהם בדירוג ההצבעות נמצא קוקורייה, שסיפק הופעה הירואית נוספת בחצי הגמר מול צרפת. עם משחק הגנה חסר פשרות, חילוצי כדור קריטיים ואנרגיה בלתי נגמרת באגף שמאל. לאמין ימאל סיים אחריו אחרי ששהמשיך להתעלל בהגנות היריב באגף, הפעם לוקה דין היה האומלל התורן, הציג בגרות יוצאת דופן לגילו וסחף את הספרדים לגמר הגדול כשהוא מוכיח שהבמה הכי גדולה בעולם שייכת לחלוטין לו.

אנסו פרננדס (רויטרס)

שני האחרונים היו פדרו פורו שנעל הרמטית את האגף שלו מול כמה מהשחקנים המהירים בתבל, ואויארסבאל, שהראה פעם נוספת שהוא קורץ מהחומר של המשחקים הגדולים ביותר. החלוץ הספרדי לקח אחריות עצומה ברגע האמת של חצי הגמר מול צרפת, ניגש לנקודה הלבנה בקור רוח מופתי ונעץ את הפנדל שהעלה את הלה רוחה ליתרון יקר.