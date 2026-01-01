לפי ה-Winner ספרד פייבוריטית לזכות במונדיאל

החבורה של לואיס דה לה פואנטה מקבלת יחס של פי 2.45 לניצחון ב-90 דקות, בעוד ארגנטינה מקבלת יחס של פי 2.9 להניף את התואר בפעם השנייה ברציפות

הנה זה קורה! גמר מונדיאל 2026 ייערך הערב (ראשון, 22:00), כשארגנטינה תפגוש את ספרד, ליאו מסי מול לאמין ימאל, לואיס דה לה פואנטה מול ליונל סקאלוני, אלופת אירופה מול אלופת דרום אמריקה (והעולם), בואו לעשות מזה כסף.

לפי מומחי ה-Winner, הלה רוחה פייבוריטית להניף את הגביע ביחס של 1.75, מול 2.05 של מסי וחבריו. אם ספרד תנצח ב-90 דקות היחס יהיה פי 2.45, בעוד ניצחון ארגנטינאי ב-90 דקות שווה יחס של פי 2.9, שוויון מקבל יחס של פי 2.8.

מבחינת כמות שערים, מומחי ה-Winner צופים משחק עם מעט שערים, כשארבעה שערים ומעלה מקבל יחס של פי 3.7, בעוד 0-1 שערים עם יחס של 2.8, ומצב של 2-3 שערים מקבל את היחס הנמוך ביותר של 1.9.