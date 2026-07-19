מחצית: ספרד - ארגנטינה 0:0

גמר המונדיאל: גביע העולם ננעל במפגש מותח. אלופת אירופה שולטת, לאמין ואויארסבאל איימו על שערו של מרטינס, מנגד האלביסלסטה מתקשה לייצר מצבים

נבחרות ספרד וארגנטינה נפגשות בשעה זו באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי לגמר מונדיאל 2026, במפגש היסטורי ראשון בין אלופת אירופה המכהנת לאלופת הקופה אמריקה והעולם במעמד הגמר. ארגנטינה מחפשת זכייה שנייה ברציפות בגביע העולם ולהפוך לנבחרת השלישית בלבד שעושה זאת, בעוד ספרד רוצה להניף את הגביע העולמי השני בתולדותיה ולהמשיך את אחת התקופות המרשימות בתולדותיה.

ספרד מגיעה בכושר יוצא דופן. אחרי תיקו מפתיע 0:0 מול כף ורדה במחזור הפתיחה, היא רשמה שישה ניצחונות רצופים, הדיחה בזה אחר זה את אוסטריה, פורטוגל, בלגיה וצרפת ולא פיגרה אפילו פעם אחת לאורך כל הטורניר. הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה ספגה שער אחד בלבד, שמרה על שש רשתות נקיות, שיא חדש במונדיאל, ולא הפסידה כבר 37 משחקים רצופים בזמן החוקי. ניצחון הערב יקבע שיא אירופי חדש של רצף משחקים ללא הפסד ויעניק לספרדים זכייה שישית בשבע הופעות בגמרים גדולים.

גם ארגנטינה מגיעה במומנטום אדיר, אם כי בדרך שונה לחלוטין. האלופה המכהנת חזרה מפיגור בדרך ל-1:2 על אנגליה בחצי הגמר והעפילה לגמר המונדיאל השביעי בתולדותיה. בכל ארבעת משחקי הנוקאאוט שלה היא נזקקה להארכה או לקאמבק אחרי הדקה ה-75, אך למרות הדרמות רשמה כבר 14 ניצחונות רצופים, שיא דרום אמריקאי משותף. בנוסף, האלביסלסטה כבשו לא פחות משמונה שערים מהדקה ה-85 ואילך במהלך הטורניר, יותר מכל נבחרת אחרת בתולדות המונדיאל.

במאזן המפגשים בין השתיים יש שוויון מוחלט, שישה ניצחונות לכל נבחרת ושתי תוצאות תיקו. המפגש היחיד ביניהן בגביע העולם הסתיים בניצחון 1:2 של ארגנטינה במונדיאל 1966, בעוד שהמפגש האחרון, משחק ידידות ב-2018, הסתיים ב-1:6 מוחץ לספרד. נתון נוסף שעשוי לעניין את האוהדים: שלושה מארבעת משחקיה האחרונים כללו שער אחרי הדקה ה-85, בדיוק כמו ההתמחות של ארגנטינה בטורניר הזה.