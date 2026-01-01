משחק מיותר? צפו ב-4:6 המטורף של אנגליה על צרפת

שלושער מדהים לסאקה, אמבפה הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, אוליסה שבר את השיא של פלה וקיבלנו את המשחק הכי פורה בגביע העולם מאז 1982. צפו

נבחרת אנגליה סיימה את מונדיאל 2026 עם מדליית הארד לאחר שניצחה 4:6 את צרפת במשחק בלתי נשכח על המקום השלישי במיאמי. בוקאיו סאקה כיכב עם שלושער, ג'וד בלינגהאם חתם את התוצאה בתוספת הזמן וקיליאן אמבפה, למרות ההפסד, המשיך לנפץ שיאים אישיים בטורניר.

האנגלים פתחו את המשחק בסערה ועלו ליתרון כבר אחרי 134 שניות, כשדקלן רייס כבש מחוץ לרחבה את השער השני הכי מהיר של אנגליה בתולדות המונדיאל. רק בריאן רובסון, שכבש מול צרפת אחרי 28 שניות במונדיאל 1982, הקדים אותו. בדקה ה-18 אצרי קונסה הכפיל את היתרון, לאחר שלפני כן נפסל שער של סאקה בטענת נבדל.

בדקה ה-37 סאקה כבר מצא את הרשת, ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה השלים צמד אישי שקבע 0:4 מדהים להפסקה. באותם רגעים נראה היה כי צרפת בדרך לאחת התבוסות הקשות בתולדותיה בגביע העולם.

חגיגת שערים: 4:6 היסטורי לאנגליה על צרפת

קאמבק אדיר של צרפת, סאקה ובלינגהאם סגרו עניין

אלא שהמחצית השנייה נראתה אחרת לחלוטין. מייקל אוליסה בישל לאמבפה את שער המצמק בדקה ה-48, ובהמשך גם סידר לבראדלי ברקולה את השני. אמבפה השלים צמד בדקה ה-66 וצימק ל-4:3, בעוד אוליסה כמעט השלים מהלך קבוצתי נפלא שהיה מעניק לצרפת את השוויון.

דווקא כשהמומנטום היה כולו של הטריקולור, דז'ד ספנס הוכשל ברחבה על ידי מאלו גוסטו, וסאקה דייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-87 כדי להשלים שלושער ולהעניק לאנגליה מעט אוויר לנשימה. גם שער מצמק נוסף של אוסמן דמבלה בתוספת הזמן לא הספיק לצרפתים, כשבלינגהאם יצא למבצע אישי נהדר, חלף על פני מספר שחקנים וקבע 4:6 עם השער האחרון במשחק.

דידייה דשאן והשחקנים (IMAGO)

הניצחון העניק לאנגליה את המקום השלישי, ההישג הטוב ביותר שלה בגביע העולם מאז הזכייה ההיסטורית ב-1966, וגם סיים באופן רשמי את תקופתו של דידייה דשאן כמאמן נבחרת צרפת. למרות ההפסד, אמבפה המשיך לכתוב היסטוריה. כוכב ריאל מדריד סיים את המונדיאל עם 10 שערים בשמונה משחקים, נתון שרק שני שחקנים עברו בתולדות הטורניר: שאנדור קוצ'יש, שכבש 11 שערים עבור הונגריה ב-1954, וז'וסט פונטן הצרפתי, שסיים עם 13 שערים ב-1958.

גם מייקל אוליסה רשם הישג אישי מרשים, כשהגיע לשבעה בישולים במונדיאל, הכי הרבה מאז החלו לתעד את הנתון ב-1966, ועקף את פלה, שסיים עם שישה בישולים במונדיאל 1970. בנוסף, אמבפה ודמבלה כבשו יחד 16 שערים בטורניר והשוו את שיא כל הזמנים לצמד שחקנים מאותה נבחרת במונדיאל, אותו קבעו גם ז'וסט פונטן וז'אן ונסן פיאנטוני במדי צרפת ב-1958.

גם המשחק עצמו נכנס לספרי ההיסטוריה. זה היה המשחק הראשון בגביע העולם עם עשרה שערים או יותר מאז מונדיאל 1982, ורק השישי אי פעם בתולדות הטורניר שהגיע לדו ספרתי במספר הכיבושים. בכך הצטרף לרשימה נדירה הכוללת את אוסטריה – שווייץ (12 שערים) ב-1954, ברזיל – פולין (11) ב-1938, הונגריה – גרמניה (11) ב-1954, הונגריה – אל סלבדור (11) ב-1982 וצרפת – פרגוואי (10) ב-1958.