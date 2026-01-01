10 ההבדלים הגדולים בין ליאו מסי ללאמין ימאל

שניהם הפכו לכוכבים בגיל צעיר, מצטיינים בכדרורים וייפגשו הערב בגמר המונדיאל, אך בצל ההשוואות הבלתי נמנעות, יש גם שוני מהותי בין צמד הגאונים
ההשוואות בין ליאו מסי ללאמין ימאל הפכו לבלתי נמנעות. שניהם גדלו בלה מאסיה, משחקים ברגל שמאל, מצטיינים בדריבל וביצירתיות והפכו לכוכבים בגיל צעיר במיוחד. אך דווקא לקראת גמר מונדיאל 2026, בו ייפגשו ארגנטינה וספרד, בולטים ההבדלים ביניהם לא פחות מהדמיון.
עבור מסי זהו המונדיאל האחרון בקריירה, בעוד שלאמין ימאל משתתף בראשון שלו. הארגנטינאי נמצא רגע לפני סיום המסע, בעוד שהספרדי רק בתחילתו ועשוי להשתתף בעוד שלושה או ארבעה גביעי עולם אם יישאר בריא.
מסי ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים בגיל 17, אך לאמין ימאל הקדים אותו כמעט בכל שלב. הוא כבר היה שחקן הרכב בברצלונה בגיל 16, זכה ביורו עם ספרד בגיל 17 וכעת, בגיל 19, כבר משחק בגמר המונדיאל. מסי, באותו גיל, עדיין לא השתתף אפילו בקופה אמריקה.
מסי עזב את רוסאריו בגיל 13 ועבר לברצלונה כדי להגשים את חלום הכדורגל שלו, כשהוא משנה יבשת ואורח חיים. לאמין נולד בקטלוניה, גדל במטארו וכל התפתחותו המקצועית התרחשה במסגרת ברצלונה.
מסי גדל בתקופה שבה הרשתות החברתיות כמעט לא היו קיימות. לא היו אינסטגרם, טיקטוק או טוויץ', והחשיפה הייתה מוגבלת בהרבה. לאמין, לעומת זאת, חי מגיל 16 תחת זכוכית מגדלת, כשכל משחק, אמירה או תנועה שלו זוכים מיד לניתוחים ברשתות.
מסי נכנס לחדר הלבשה שכלל את רונאלדיניו, סמואל אטו, דקו, צ'אבי ופויול, ואף היה חלק מהסגל שזכה בליגת האלופות ב-2006. לאמין, לעומתו, הפך לאחד השחקנים המרכזיים בברצלונה שנמצאת בתהליך של בנייה מחדש ונדרש לקחת אחריות כבר בגיל צעיר.
מסי התמודד במשך שנים עם ביקורת בארגנטינה על כך שלא הצליח לשחזר את יכולתו מברצלונה במדי הנבחרת. לאמין ימאל, לעומת זאת, זכה לאמון מלא כמעט מהרגע הראשון והפך במהירות לאחד ממנהיגי נבחרת ספרד.
בילדותו עבר מסי טיפול הורמונלי כדי לאפשר את התפתחותו הגופנית, כאשר ברצלונה מימנה את הטיפול מתוך אמונה בכישרונו. לאמין לא נדרש להתמודד עם אתגר דומה ונחשב לבעל נתונים פיזיים מרשימים במיוחד לגילו.
מסי נחשב למנהיג שקט, כזה שמוביל באמצעות דוגמה אישית, מקצוענות והקרבה. לאמין מציג סגנון מוחצן יותר, מלא ביטחון, כריזמה ונוכחות גם על הדשא וגם מחוצה לו. בשני המקרים, המנהיגות נובעת מהיכולת יוצאת הדופן שלהם.
מסי זכה תחילה בליגת האלופות ובאליפויות עם ברצלונה ורק שנים לאחר מכן הניף תואר גדול עם ארגנטינה, כשזכה בקופה אמריקה בגיל 34. אצל לאמין ימאל התמונה הפוכה: הוא כבר אלוף אירופה עם ספרד, בעוד שליגת האלופות עם ברצלונה היא היעד הגדול הבא שלו.
מסי גדל לצד רונאלדיניו, ממנו למד ואף ירש את החולצה מספר 10 בברצלונה. לאמין ימאל, לעומת זאת, התפתח בתקופה שבה לא היה במועדון מנהיג בסדר הגודל הזה, ובסופו של דבר ירש את החולצה מספר 10 לאחר עזיבתו של אנסו פאטי, כשהוא נדרש לבנות את המורשת שלו בעצמו.