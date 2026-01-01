10 ההבדלים הגדולים בין ליאו מסי ללאמין ימאל

שניהם הפכו לכוכבים בגיל צעיר, מצטיינים בכדרורים וייפגשו הערב בגמר המונדיאל, אך בצל ההשוואות הבלתי נמנעות, יש גם שוני מהותי בין צמד הגאונים

ההשוואות בין ליאו מסי ללאמין ימאל הפכו לבלתי נמנעות. שניהם גדלו בלה מאסיה, משחקים ברגל שמאל, מצטיינים בדריבל וביצירתיות והפכו לכוכבים בגיל צעיר במיוחד. אך דווקא לקראת גמר מונדיאל 2026, בו ייפגשו ארגנטינה וספרד, בולטים ההבדלים ביניהם לא פחות מהדמיון.

1. המונדיאל מגיע עבורם ברגעים שונים בקריירה

עבור מסי זהו המונדיאל האחרון בקריירה, בעוד שלאמין ימאל משתתף בראשון שלו. הארגנטינאי נמצא רגע לפני סיום המסע, בעוד שהספרדי רק בתחילתו ועשוי להשתתף בעוד שלושה או ארבעה גביעי עולם אם יישאר בריא.

2. לאמין ימאל הגיע לפסגה מוקדם יותר

מסי ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים בגיל 17, אך לאמין ימאל הקדים אותו כמעט בכל שלב. הוא כבר היה שחקן הרכב בברצלונה בגיל 16, זכה ביורו עם ספרד בגיל 17 וכעת, בגיל 19, כבר משחק בגמר המונדיאל. מסי, באותו גיל, עדיין לא השתתף אפילו בקופה אמריקה.

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3. מסי היגר כדי להגשים חלום, לאמין ימאל גדל בבית

מסי עזב את רוסאריו בגיל 13 ועבר לברצלונה כדי להגשים את חלום הכדורגל שלו, כשהוא משנה יבשת ואורח חיים. לאמין נולד בקטלוניה, גדל במטארו וכל התפתחותו המקצועית התרחשה במסגרת ברצלונה.

4. החשיפה התקשורתית שונה לחלוטין

מסי גדל בתקופה שבה הרשתות החברתיות כמעט לא היו קיימות. לא היו אינסטגרם, טיקטוק או טוויץ', והחשיפה הייתה מוגבלת בהרבה. לאמין, לעומת זאת, חי מגיל 16 תחת זכוכית מגדלת, כשכל משחק, אמירה או תנועה שלו זוכים מיד לניתוחים ברשתות.

5. מסי הצטרף לקבוצה מנצחת, לאמין ימאל בונה מחדש

מסי נכנס לחדר הלבשה שכלל את רונאלדיניו, סמואל אטו, דקו, צ'אבי ופויול, ואף היה חלק מהסגל שזכה בליגת האלופות ב-2006. לאמין, לעומתו, הפך לאחד השחקנים המרכזיים בברצלונה שנמצאת בתהליך של בנייה מחדש ונדרש לקחת אחריות כבר בגיל צעיר.

ליאו מסי, סמואל אטו ורונאלדיניו (La Liga)

6. הדרך לנבחרת הלאומית הייתה שונה

מסי התמודד במשך שנים עם ביקורת בארגנטינה על כך שלא הצליח לשחזר את יכולתו מברצלונה במדי הנבחרת. לאמין ימאל, לעומת זאת, זכה לאמון מלא כמעט מהרגע הראשון והפך במהירות לאחד ממנהיגי נבחרת ספרד.

7. הרקע הפיזי

בילדותו עבר מסי טיפול הורמונלי כדי לאפשר את התפתחותו הגופנית, כאשר ברצלונה מימנה את הטיפול מתוך אמונה בכישרונו. לאמין לא נדרש להתמודד עם אתגר דומה ונחשב לבעל נתונים פיזיים מרשימים במיוחד לגילו.

8. שני סוגים שונים של מנהיגות

מסי נחשב למנהיג שקט, כזה שמוביל באמצעות דוגמה אישית, מקצוענות והקרבה. לאמין מציג סגנון מוחצן יותר, מלא ביטחון, כריזמה ונוכחות גם על הדשא וגם מחוצה לו. בשני המקרים, המנהיגות נובעת מהיכולת יוצאת הדופן שלהם.

לאמין ימאל וליאו מסי (IMAGO)

9. סדר התארים שונה

מסי זכה תחילה בליגת האלופות ובאליפויות עם ברצלונה ורק שנים לאחר מכן הניף תואר גדול עם ארגנטינה, כשזכה בקופה אמריקה בגיל 34. אצל לאמין ימאל התמונה הפוכה: הוא כבר אלוף אירופה עם ספרד, בעוד שליגת האלופות עם ברצלונה היא היעד הגדול הבא שלו.

10. המודל לחיקוי והחולצה מספר 10

מסי גדל לצד רונאלדיניו, ממנו למד ואף ירש את החולצה מספר 10 בברצלונה. לאמין ימאל, לעומת זאת, התפתח בתקופה שבה לא היה במועדון מנהיג בסדר הגודל הזה, ובסופו של דבר ירש את החולצה מספר 10 לאחר עזיבתו של אנסו פאטי, כשהוא נדרש לבנות את המורשת שלו בעצמו.