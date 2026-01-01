עקב פציעותיו בעבר: הפועל חיפה תוותר על מאמה?

הקבוצה הצפונית נוטה לוותר על הנבחן הניגרי שלא שותף במשחק ההכנה האחרון והעלה ספקות. סילבס העלה בפני כץ את הצורך בצירוף של שלושה שחקני רכש

הפועל חיפה תחזור מחר ממחנה האימונים בבולגריה, במהלכו קיימה שני משחקי אימון, כאשר האחרון שבהם היה אתמול בניצחון מול הקבוצה האלבנית פ.צ וורה האלבנית, 0:2 משערים של יעד גונן הצעיר שפתח בהרכב ונאור סבג.

מי שלא שיחק בגלל פציעה ויש במועדון נטייה לוותר עליו הוא הנבחן קנת מאמה הניגרי, לו יש בקריירה היסטוריה של פציעות, דבר שמעלה את הספקות לגביו. בהפועל חיפה חוששים לקחת איתו סיכונים מיותרים וינסו לצרף זר אחר בתפקיד.

כץ שמע מסילבס את הצורך בירוף 3 שחקנים

מי שיחבור עם הקבוצה לאימונים בארץ יהיה הזר שיק קייטה, אחרי שלא הצליח להסדיר ויזה לבולגריה והחמיץ את המחנה. הבעלים יואב כץ שמע מחיים סילבס את הצורך הגדול בצירוף 3 שחקני רכש ברמה גבוהה כדי שהקבוצה תתקדם ולא תסתכן השנה במאבקי הירידה.

עד כה הפועל חיפה צירפה שחקנים מליגת העל כמו נועם כהן שחזר לקדנציה שנייה, אריאל מנדי ו-ווהיב חביבאללה, שאמורים להיות שחקני הרכב, וכן מספר שחקנים מוכשרים מהליגה הלאומית כמו סאלי פחימה וטל נעים, מה שיחייב אותה להביא רכש נוסף. בסוף השבוע מצפה להפועל חיפה משחק דרבי מול מכבי חיפה במסגרת גביע הטוטו.