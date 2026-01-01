בהפועל מכוונים לרכש: "עובדים על זה סביב השעון"

האדומים מודעים לצורך בחיזוק ההתקפה: "יש עוד שחקנים חוץ מדיארה, הוא עשה את הבחירה שלו". במועדון מרוצים מהאופי מול בית"ר, ולמה ליידנר הוחלף?

הפועל תל אביב עלתה אמש (שבת) לחצי גמר גביע הטוטו אחרי שניצחה 1:3 את בית"ר ירושלים בדו קרב פנדלים, ובמועדון יצאו מהמשחק עם שביעות רצון, בעיקר בזכות האופי שהפגינה הקבוצה. האדומים הצליחו לחזור מפיגור עם שער דרמטי שכפה דו קרב פנדלים, ובסופו חגגו עם הכרטיס לשלב הבא.

אחת המסקנות שאיתן יצאו במועדון שהייתה גם במחנה, היא הצורך לצרף חיזוק לחלק הקדמי. במועדון כבר ירדו מזמן מהאפשרות לצרף את טיאמוקו דיארה ומנהלים מגעים עם מספר מועמדים במטרה למצוא מחליף ללויזוס לויזו.

"דיארה מוערך אצלנו מאוד והיו שיחות שכבר הגיעו לסיכום, אבל הוא עשה את הבחירה שלו. אנחנו כבר למעלה מחודש לא בשיחות איתו. יש עוד שחקנים חוץ מדיארה, הקהל יכול להיות רגוע, עובדים על חיזוק סביב השעון", אמר גורם בהפועל.

החילופים של ברדה

ובחזרה למשחק. מי שבלט מעל כולם היה השוער אסף צור, שעצר שלושה פנדלים והיה הגיבור הגדול של הערב. למרות הניצחון, בהפועל הודו שהיכולת המקצועית עדיין לא הייתה בשיאה, אך הדגישו שהלחימה והאופי הם הדברים החשובים ביותר בשלב הזה של ההכנות לעונה.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

גם הבלם צ’יקו אלבס זכה למחמאות אחרי שכבש את השער הראשון של הפועל והיה מעורב במהלך שהוביל לשער השוויון של דניאל דאפה. במועדון מאמינים כי אחרי עונת הסתגלות חלקה, הוא ימשיך להוביל את האדומים.

המאמן אליניב ברדה ביצע במהלך המשחק שני חילופים לא שגרתיים. דורון ליידנר הוחלף לאחר שהיה מעורב בשער השוויון של בית"ר, ובהמשך גם עופר גלברד, שנכנס כמחליף, יצא לאחר שגרם לפנדל לזכות היריבה. בסיום הסביר ברדה כי חשש שליידנר יספוג כרטיס צהוב שני, בעוד שגלברד אותת על פציעה קלה.

ברדה: ״יש לנו כמה שחקנים שאנחנו בוחנים״

כעת הפנים של הפועל ת"א כבר למשחק מול לודוגורץ במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. הקבוצה תמשיך את הכנותיה בישראל וביום שלישי תמריא להונגריה, שם צפויים ללוות אותה לא פחות מ-5,000 אוהדים במשחק ה"בית" – מספר יוצא דופן שמעיד על ההתלהבות הגדולה סביב הקבוצה.