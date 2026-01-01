אוהדי ארגנטינה היו גדולים על הטיימס סקוור

טירוף: הקהל של אלופת העולם סתם את כל האזור לפני גמר המונדיאל ב-22:00 מול ספרד: "חולמים על הכוכב הרביעי". כרטיסים נמכרים החל מ-9,000 דולר

הספירה לאחור לקראת גמר המונדיאל בין ארגנטינה לצרפת ב-22:00 נמצאת בעיצומה, והטירוף ברחובות ניו יורק שובר כל שיא אפשרי. אלפי אוהדים ארגנטינאים כבשו אמש (שבת) את הטיימס סקוור במנהטן, ויצרו מפגן תמיכה פנאטי שהשבית לחלוטין את לב העיר. אפילו הגשם השוטף שהחל לרדת במהלך הערב לא הצליח לעצור את החגיגה הלטינית.

ההיענות של הקהל הארגנטינאי הייתה כה מאסיבית, עד שהמתחם האייקוני פשוט הפך קטן מלהכיל. שעות ארוכות לפני שעת המפגש הרשמית של האוהדים, החלו לזרום למקום משפחות שלמות, קבוצות חברים ומשפחות של אוהדים, כולם חמושים בחולצות תכלת-לבן, דגלי ענק ותופים, כדי להעניק רוח גבית לחבורה של ליונל סקאלוני. ככל שחלפו השעות, המקום הפך לצפוף לחלוטין.

כוחות משטרה גדולים של משטרת ניו יורק (NYPD) הקיפו את האזור וחסמו אותו בגדרות כדי לשמור על הסדר. העומס הבלתי רגיל אילץ את השוטרים להגביל את הגישה למתחם, ובשלב מסוים הם הפסיקו לאפשר כניסת קהל חדש ואישרו רק יציאה של אנשים מהאזור כדי למנוע דוחק מסוכן. בסביבות השעה 18:30 בערב, להגיע למרכז החגיגה כבר הייתה משימה בלתי אפשרית.

אוהדי ארגנטינה במנהטן (IMAGO)

כמובן שהשירים המסורתיים של הקהל הארגנטינאי הדהדו בין גורדי השחקים, עם דגש על שירי הלל לליאו מסי ודייגו מראדונה. הדרישה והחלום של אלפי המשוגעים בדבר הייתה ברורה ואחידה: "הכוכב הרביעי" (הזכייה הרביעית בגביע העולם). לפי ההערכות, הארגנטינאים הציגו עליונות מוחלטת ברחובות, כאשר כ-80% מהנוכחים במתחם היו פרו-ארגנטינאים, לעומת כ-20% בלבד של אוהדי נבחרת ספרד.

מעבר לאלו ששרו וקפצו בטיימס סקוור, הנוכחות הארגנטינאית הורגשה בכל פינה במנהטן – אוהדים רבים ניצלו את הזמן לטיולי תיירות, מילאו את המסעדות, טיילו בשדרה החמישית ובסנטרל פארק, והוכיחו שוב שהם הקהל הדומיננטי ביותר בטורניר הנוכחי, יחד עם המפגן הקודם שלהם במיאמי.

השוטרים חוסמים את הכניסה לטיימס סקוור (IMAGO)

כרטיס לגמר? תכינו את הארנקים

במקביל לחגיגות, עבור רבים מהאוהדים שהגיעו לניו יורק ללא כרטיס, מדובר במרדף נואש שהופך למשימה כמעט בלתי אפשרית. מחירי הספסרות הרשמיים והלא-רשמיים הרקיעו שחקים ומציגים מספרים בלתי נתפסים, שמקבעים את המונדיאל הזה כיקר ביותר בהיסטוריה עבור האוהד הממוצע.

בפלטפורמות מכירה מורשות כמו StubHub ו-Ticketmaster, הכרטיסים הזולים ביותר שנותרו זמינים למכירה אמש החלו במחיר מטורף של כ-9,500 דולר. ברחובות עצמם, ספסרים דרשו סכומים שמתחילים ב-9,000 דולר ומעלה. למי שחשב לפנות לאתר הרשמי של פיפ"א, שם אזלו מזמן כל הכרטיסים הרגילים, וכל מה שנותר הן חבילות אירוח יוקרתיות (VIP) במחיר אסטרונומי של 34,500 דולר לכרטיס.

טראמפ מדבר לפני גמר המונדיאל

במהלך המפגן בטיימס סקוור, לצד התופים והדגלים, ניתן היה לראות אוהדים רבים מחזיקים שלטים עליהם נכתב: "קונה כרטיסים לגמר". חלקם הצהירו שהם מוכנים לשלם כל סכום כדי לראות את מסי מניף אולי גביע עולם אחרון, בעוד אחרים קיוו לנס של הרגע האחרון שיאפשר להם להיכנס לאצטדיון מבלי לפשוט את הרגל.