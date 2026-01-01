אצטדיון ראוי לאירוח הגמר? המחלוקת סביב מטלייף

לצד המיקום האופטימלי בעיר כמו ניו יורק, הועלו גם לא מעט טענות נגד המגרש המארח בגין עיצובו, דרכי הגישה והתחבורה אליו, וכן את איכות משטח הדשא

מונדיאל 2026 כבר סיפק לא מעט רגעים בלתי נשכחים, משחקי ענק ודרמות שייכנסו לספרי ההיסטוריה. לצד ההתרחשויות על כר הדשא, גם האצטדיונים השונים ברחבי ארצות הברית, מקסיקו וקנדה הפכו לחלק משמעותי מחוויית הטורניר, אך דווקא האצטדיון שיארח את הגמר בין ספרד לארגנטינה מעורר את מרבית הוויכוחים.

במהלך הטורניר נהנו האוהדים מהאווירה ההיסטורית באצטדיון האצטקה במקסיקו, מהעיצוב היוקרתי של אצטדיון סופי בלוס אנג'לס ומהטכנולוגיה המתקדמת של אצטדיון AT&T באזור דאלאס, הכוללת גג נפתח ובקרת אקלים מתקדמת.

הביקורת לא נרגעה לאורך כל הטורניר

לעומת אותם אצטדיונים שזכו למחמאות, אצטדיון ניו יורק-ניו ג'רזי (MetLife Stadium), שנבחר לארח את גמר המונדיאל, ספג ביקורת עקבית לאורך כל התחרות. בין הטענות שעלו נגדו ניתן למצוא את עיצובו, דרכי הגישה והתחבורה אליו, וכן את איכות משטח הדשא.

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

העובדה שדווקא האצטדיון שספג את מרב הביקורות הוא זה שנבחר לארח את המשחק הגדול ביותר בטורניר העלתה לא מעט סימני שאלה בקרב אוהדים ואנשי מקצוע. מנגד, תומכי הבחירה מצביעים על מיקומו באזור ניו יורק, אחד המרכזים הגדולים בעולם, ועל יכולתו לארח אירוע בסדר גודל כזה מבחינת תכולה ותשתיות.

כעת, כשהגמר בין ספרד לארגנטינה מתקרב, הדיון סביב הבחירה במטלייף שב ועולה. בעוד חלק רואים בו מתקן מעט אפרורי ביחס לאצטדיונים אחרים שאירחו משחקים בטורניר, אחרים סבורים כי מדובר בבמה ראויה בהחלט לאחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם.