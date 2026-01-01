רייס: הנבחרת הכי טובה שלנו מזה הרבה מאוד זמן

קשר אנגליה: "המקום ה-3 הוא הישג אמיתי, כדורגל זה משחק של פרטים קטנים". בלינגהאם שבר שיא, קיין החמיא לטוכל ("למד עלינו הרבה"), הפרשנים פחות

נבחרת אנגליה סיימה את מונדיאל 2026 במקום השלישי לאחר ניצחון מטורף 4:6 על צרפת, הישג השווה את התוצאה הטובה ביותר שלה מאז הזכייה ההיסטורית בגביע העולם ב-1966. למרות מדליית הארד, בממלכה מתקשים להחליט האם מדובר בהצלחה משמעותית או בעוד הזדמנות שהוחמצה בדרך לגמר.

הניצחון על צרפת היה אחד המשחקים המשוגעים בתולדות המונדיאל. בוקאיו סאקה כבש שלושער והפך לאנגלי השני בלבד שכובש שלושער במשחק נוקאאוט בגביע העולם, אחרי ג'ף הרסט בגמר 1966. ג'וד בלינגהאם הוסיף את שערו השביעי בטורניר, הכי הרבה ששחקן אנגלי כבש במונדיאל אחד, בעוד קיליאן אמבפה, שכבש צמד, הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 22 כיבושים.

ההישג המרשים לא הצליח למחוק את תחושת ההחמצה שנשארה מההפסד 2:1 לארגנטינה בחצי הגמר. באנגליה סבורים כי ההדחה נבעה בין היתר מהגישה הזהירה של המאמן תומאס טוכל, כאשר גם מתוך חדר ההלבשה עלו דיווחים על חוסר שביעות רצון מהחילופים ומהשינויים הטקטיים שביצע במחצית השנייה.

תומאס טוכל (רויטרס)

טוכל תחת אש, אבל זוכה לגיבוי

ב-BBC הגדירו את הקמפיין כ"אכזבה מרה", וטענו כי טוכל מונה בדיוק כדי לשבור את המחסום שמנע מאנגליה להגיע עד הסוף בטורנירים גדולים. "זה פשוט אותו הסיפור הישן", נכתב בפרשנות, כאשר המאמן ספג ביקורת על כך שקבוצתו הפכה פסיבית מדי מול ארגנטינה ברגעי ההכרעה.

למרות הביקורות, טוכל עצמו ניסה לשדר אופטימיות: "אני לא חושב שאיבדנו את האמון. לא חושב שאני איבדתי את האמון. היינו קרובים מאוד, אבל זו העבודה שלי לקבל החלטות". המאמן הוסיף: "אנחנו תחרותיים בצורה קיצונית ולכן כמעט לא מרשים לעצמנו להיות גאים במקום השלישי. כיוונו לזכייה במונדיאל, ולכן הכאב יישאר איתנו עוד זמן רב".

תומאס טוכל (IMAGO)

גם עוזר המאמן אנתוני בארי סיפק רגע מרגש במיוחד במהלך משחק המקום השלישי. כשהתראיין במחצית, בעוד אנגליה הובילה 0:4, אמר בקול חנוק מדמעות: "אני כל כך גאה בשחקנים האלה. הם משחקים עם לבבות שבורים. ראיתי אותם בימים האחרונים במלון עם לבבות שבורים, ובכל זאת הם הצליחו להציג הופעה כזו מתוך גאווה לייצג את אנגליה".

קפטן המשנה דקלן רייס ניסה להסתכל על חצי הכוס המלאה: "זו נבחרת אנגליה הטובה ביותר שהייתה כאן הרבה מאוד זמן. אף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו. אנחנו עייפים מלומר שאנחנו גאים להגיע לחצאי גמר ורבעי גמר, אנחנו רוצים לזכות. אבל המקום השלישי בטורניר כזה הוא הישג אמיתי. אנחנו כל כך קרובים, זה משחק של פרטים קטנים".

גם הארי קיין, שכבש שישה שערים בטורניר, גיבה את המאמן ואת חבריו: "זו אחת מנבחרות אנגליה הטובות ביותר שהייתי חלק מהן. כשרואים את החבר'ה במלון, באימונים ובחדר ההלבשה, מבינים שיש כאן קבוצה מיוחדת עם אמונה גדולה אחד בשני". על טוכל אמר: "זה הטורניר הגדול הראשון שלו איתנו. הוא למד הרבה על הסגל, על הלחץ ועל מה שנדרש כדי להצליח".

הארי קיין (רויטרס)

בוקאיו סאקה, שסיים עם שלושער מול צרפת לאחר שלא שותף כלל מול ארגנטינה, נמנע מלבקר את המאמן: "ברור שהייתי רוצה לשחק יותר, אבל מאוחר מדי לדבר על זה. אני מעדיף לתת לכדורגל שלי לדבר. אני כשיר לחלוטין". לגבי הרעש סביב טוכל הוסיף: "זה חלק מהכדורגל. השאלה היא איך מגיבים לזה ומשתמשים בזה כדלק, והיום סיימנו את הטורניר בצורה חזקה".

גם הפרשנים הבריטים נחלקו בדעותיהם. דני מרפי היה חריף במיוחד: "אני חושב שטוכל יישאר בתפקיד, אבל לדעתי הוא לא צריך. הוא נכשל. אנגליה פספסה גמר מונדיאל בגלל הטקטיקה שלו". סטיבן וורנוק הוסיף: "כולנו חשבנו שטוכל יוריד את בלם היד, אבל מול ארגנטינה אנגליה נסוגה מהר מדי". מנגד, מרטין קיאון ציין כי ההופעה מול צרפת המחישה את הפוטנציאל ההתקפי האדיר של הנבחרת ואמר: "המהירות של סאקה ומרקוס רשפורד מפחידה. ארגנטינה בוודאי חשבה לעצמה – מזל שסאקה בכלל לא עלה לשחק בחצי הגמר".