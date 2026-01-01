ראביו השתלח בחבריו: מביש, התנהגות שלא ראיתי

קשר נבחרת צרפת כעס על הפתיחה הגרועה מול אנגליה: "מאוד מאכזב, אי אפשר להסתפק בלעלות ככה ולבצע את הדברים בחצי כוח במשחק האחרון בו אפשר להרשים"

נבחרת צרפת סיימה את מונדיאל 2026 בטעם מר במיוחד לאחר ההפסד 6:4 לאנגליה במשחק על המקום השלישי, אך נראה שהסערה האמיתית הגיעה דווקא לאחר שריקת הסיום. אדריאן ראביו מתח ביקורת חריפה על חבריו לנבחרת במסיבת העיתונאים ולא הסתיר את אכזבתו מהיכולת שהציגו.

המשחק עצמו התפתח לקרב התקפי חסר מעצורים, כששתי הנבחרות כמעט זנחו לחלוטין את המשחק ההגנתי. בוקאיו סאקה כבש שלושער עבור האנגלים, בעוד קיליאן אמבפה השיב עם צמד, שהעלה אותו לפסגת טבלת מלך השערים של הטורניר עם יתרון של שני שערים על פני ליאו מסי.

"נכנסנו למשחק בצורה מבישה"

ראביו, קשרה של מילאן, לא חסך במילים והפנה אצבע מאשימה כלפי חבריו לנבחרת בעקבות ספיגת שישה שערים: "נכנסנו למשחק בצורה די מבישה במחצית הראשונה. ההתנהגות של חלק מהשחקנים היא משהו שמעולם לא ראיתי עד היום. זה מאוד מאכזב".

צרפת בסיום (רויטרס)

הקשר המשיך והדגיש כי מבחינתו הנבחרת פספסה הזדמנות לסיים את הטורניר בצורה מכובדת: "זה היה המשחק האחרון שלנו כדי להשאיר רושם טוב במונדיאל. אי אפשר להסתפק בלעלות ככה ולבצע את הדברים בחצי כוח".

ראביו סיים במסר חד במיוחד: "אבל מה שקרה במחצית הראשונה, ההתנהגות של חלק מהשחקנים... זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת". דבריו החריפים ממחישים את גודל התסכול במחנה הצרפתי אחרי סיום טורניר שהסתיים ללא מדליה, למרות הציפיות הגבוהות עמן הגיעה הנבחרת למונדיאל.