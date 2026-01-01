מסי: לא משנה מה, כבר כתבנו סיפור שלא יישכח

הפרעוש העלה תמונה קבוצתית וכתב פוסט מרגש לפני גמר המונדיאל: "אף אחד לא יכול למחוק מה שעשינו, הדבר הכי טוב לא היה התארים, אלא המסע שלנו יחד"

נבחרת ארגנטינה השלימה את ההכנות האחרונות לקראת גמר מונדיאל 2026, בו תפגוש הערב (ראשון, 22:00) את ספרד באצטדיון ניו יורק-ניו ג'רזי. שעות לפני שריקת הפתיחה, כל אנשי המשלחת התכנסו לתמונה קבוצתית חגיגית, אותה שיתף ליאו מסי ברשתות החברתיות יחד עם מסר מרגש.

בתמונה נראה מסי במרכז, לצד המאמן ליונל סקאלוני, כאשר סביבם כל סגל השחקנים, אנשי הצוות המקצועי, הצוות הרפואי, מנהלי המשק, הטבחים והנהלת ההתאחדות, בראשות הנשיא קלאודיו טאפיה. עבור מסי מדובר בגמר המונדיאל השלישי בקריירה, אחרי ההופעות בברזיל 2014 ובקטאר 2022.

"הנבחרת הזו כבר עשתה היסטוריה"

"הדבר הכי טוב בכל השנים האלה מעולם לא היה רק התארים, אלא כל המסע שעברנו יחד", כתב מסי בחשבון האינסטגרם שלו. "לחלוק כל יום עם הקבוצה הזו, להתחרות יחד, לקום ברגעים הקשים וליהנות מכל שלב בדרך".

האגדה נמשכת: ארגנטינה עולה לגמר המונדיאל

הקפטן המשיך והודה לכל מי שליווה את הנבחרת: "תודה לכל אחד מהחברים שלי לקבוצה, לצוות המקצועי ולכל מי שעובד בכל יום כדי לשמור על המשפחה הזו. לא משנה מה יקרה, הקבוצה הזו כבר כתבה סיפור שלעולם לא נשכח ושאף אחד לא יוכל למחוק. יאללה ארגנטינה!".

במקביל, סקאלוני עדיין שומר על סימן שאלה אחד בהרכב לקראת הקרב על התואר. ג'וליאנו סימאונה עשוי לרדת לספסל, כאשר רודריגו דה פול מועמד לשוב ל-11 הפותחים לאחר שנעדר מההרכב במשחק חצי הגמר מול אנגליה.

התלבטות נוספת קיימת בעמדת המגן הימני, שם המאמן צריך להחליט האם להמשיך עם נאוול מולינה או להעניק את המקום בהרכב לגונסאלו מונטייל. מלבד שתי ההתלבטויות הללו, יתר ההרכב צפוי להישאר זהה לזה שפתח בניצחון הדרמטי על אנגליה בחצי הגמר.