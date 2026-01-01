וורקו מאותת לכהן שהוא חזק במאבק על חולצת ההרכב

פודקאסט בית"ר פותח עונה: חסרונם של גדראני וקרבאלי, הבכורה של וייסמן, איפה עוד צריך להתחזק, למה לצפות העונה וההכנה ללרנקה בצל הצום. האזינו

פודקאסט בית״ר ירושלים פותח עונה עם גיא בן זיו וקובי מויאל. על הפרק: סיכום משחק גביע הטוטו מול הפועל תל אביב שניצחה 1:3 בפנדלים, עד כמה קריטי היה חסרונם של לוקה גדרני ובראיין קרבאלי, התייחסות להופעת הבכורה של שון וייסמן ודניאל וורקו מאותת לאלמוג כהן שהוא חזק במאבק על חולצת ההרכב.

וגם: להפסיד בפנדלים זה אכזרי, אבל צריך לזכור שזה רק גביע הטוטו, המטרה היא א.א.ק לרנקה ביום חמישי הקרוב.

כהן: ״מרוצה מהדרך, לא מהתוצאה״

הקיץ של בית”ר

עוד בפרק: קצת על הקיץ שעברה בית״ר, העזיבה של ברק יצחקי, המינוי של אלמוג כהן, הרכש שהגיע והשחקנים שעזבו, איפה בית״ר צריכה עוד להתחזק, מילה על שבירת שיא המנויים, איך מתכוננים למשחק בלרנקה בצל תשעה באב ומה צריך לצפות מבית״ר העונה? האזנה נעימה.