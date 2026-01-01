גדראני בספק ללרנקה ומצפה לשדרוג של לפחות 50%

אופטימיות בבית"ר למרות ההפסד, אלמוג כהן דיבר על הבלם ("הסיכויים לא גבוהים") ועל וורקו: "מאמינים שהוא אחד השחקנים שיפרצו". וגם: סוגיית הצום

למרות ההפסד בגביע הטוטו 3:1 בפנדלים להפועל תל אביב, בבית”ר ירושלים משדרים אופטימיות לקראת פתיחת העונה האירופית. במועדון אמנם התאכזבו מספיגת שער השוויון בדקות הסיום, אך סבורים כי היכולת שהציגה הקבוצה הייתה מעודדת והשאירה הרבה סיבות לאמונה לקראת המשחק מול א.א.ק לרנקה ביום חמישי.

בבית”ר סימנו את הופעת הבכורה של דניאל וורקו כאחת מנקודות האור של המשחק. הקשר הצעיר הציג יכולת טובה, היה דומיננטי במרכז המגרש והוכיח לאלמוג כהן שיש לו מה למכור במאבק על מקום בהרכב.

לוקה גדראני עדיין בספק למשחק מול לרנקה. בלי קשר לזה, הבלם מצפה לשדרוג משמעותי בחוזה שלו כבר לעונה הקרובה, מבחינתו בית״ר צריכה לפתוח את החוזה שלו ולשפר את תנאיו. כיום השחקן מרוויח כ-250 אלף אירו לעונה ומצפה לשדרוג של לפחות 50% משכרו.

בתוך כך, סוגיית צום תשעה באב מעסיקה את אנשי בית״ר מאחר ויש מספר שחקנים שרוצים לצום. הבעיה: הצום יוצא רק בסיום המשחק מול לרנקה ולא בטוח שחלק מהשחקנים ירשו לעצמם להגיע למשחק שמתקיים ביום חמישי כשהם בצום מיום רביעי בערב (יום לפני המשחק).

שחקני בית"ר ירושלים בדו קרב הפנדלים (רועי כפיר)

אלמוג כהן : “מאוכזב מהתוצאה, שמח מהדרך”

מאמן בית”ר, אלמוג כהן, סיכם את המשחק ואמר: “כדורגל יכול להיות אכזרי. אני מאוד מאוכזב מהתוצאה, אבל שמח מהדרך”. כהן החמיא לשחקניו והסביר: “תמיד אני רוצה שניראה טוב יותר, אבל אני חושב שהקבוצה נראתה די טוב. הרבה שחקנים עשו עבודה טובה, הגענו למצבים והשארנו את הפועל כמעט בלי מצבים, פרט לשני מצבים נייחים. מהכדורגל, מהרמה שהשחקנים הציגו ומהקצב אני מרוצה, רק מהתוצאה לא”.

על וורקו אמר המאמן: “אני לא אוהב להכתיר שחקנים אחרי משחק אחד, אבל אם הוא שיחק אז כנראה שאני סומך עליו. הבאנו אותו כי אנחנו מאמינים שהוא אחד השחקנים שיפרצו השנה”. לקראת המשחק מול לרנקה עדכן כהן במצב הפצועים של הקבוצה: ״לגבי גדראני ושאר הפצועים נראה במהלך השבוע, הסיכויים לא גבוהים”.

כהן סיפר כי בית”ר עדיין מתכוונת להתחזק: “אנחנו רוצים לצרף עוד שחקן זר אחד. יש כמה אופציות ונקבל החלטה אחרי שנרגיש טוב יותר את הסגל ונבין בדיוק מה הקבוצה צריכה”.

אלמוג כהן (רועי כפיר)

וייסמן : “אנחנו קבוצה מצוינת”

מי שערך בכורה במדים הצהובים-שחורים הוא שון וייסמן, שסיכם: “אני מאוד שמח שהגעתי לבית”ר ירושלים. ברור שלא מקובל להפסיד להפועל, אבל ניקח את הדברים החיוביים ונמשיך לבוא לכל משחק כדי לנצח”.

החלוץ התייחס גם למפגש מול א.א.ק לרנקה ואמר: “אני חושב שהראינו הרבה דברים חיוביים. יש כאן בסיס מצוין שנשאר מהעונה שעברה יחד עם שחקני חיזוק. אנחנו קבוצה מצוינת ונבוא כדי לנצח”.

על הקהל הוסיף: “מרגישים את העוצמה מהרגע הראשון. 20 אלף מנויים זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו מחויבים לאוהדים ונעשה הכול כדי לשמח אותם”.

וייסמן: ״עשינו הרבה דברים חיוביים״

בנוגע לצום תשעה באב, שחל ביום המשחק, אמר וייסמן בחיוך: ״כבר שיחקתי פעם אחרי שצמתי מול רומא, אז אני מכיר את הסיטואציה. נדבר עם הרב ועם אלמוג ונעשה מה שיוחלט”.