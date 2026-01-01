בספרד הכתירו: "אמבפה האגדי", הכוכב החמיא למסי

שחקן נבחרת צרפת הפך לפחות זמנית למלך שערי המונדיאל אי פעם, אך הצטנע: "זה לא הדבר הראשון שבראש שלי, הייתי מעדיף להיות בגמר במקום. מסי יכבוש"

בגיל 27 אפשר כבר להכריז: קיליאן אמבפה אחד השחקנים הגדולים אי פעם. אם יש ספק בנוגע לכדורגל בכלל, בכל הקשור למשחקי הנבחרות הוא נמצא גבוה מאוד, אולי גבוה מכולם, כשהלילה (בין שבת לראשון) הכוכב הצרפתי אמנם הפסיד 6:4, אבל כבש צמד ובישל גול נוסף, בדרך לעשרה כיבושים ו-4 בישולים בטורניר הנוכחי.

מעבר לכך, אמבפה, במונדיאל השלישי שלו אי פעם, שבר את שיא הכיבושים בכל הזמנים בגביע העולם כשעקף לפחות זמנית את ליאו מסי, ועלה ל-22 שערים שפרוסים כאמור על פני שלושה גביעי עולם ו-22 משחקים, משמע גול למשחק. בספרד כבר מיהרו להכתיר: “אמבפה האגדי”.

אמבפה עצמו לא מיהר לחגוג את ההישג האישי ובטוח: “מסי הולך לכבוש בגמר”, אמר לאחר שריקת הסיום. “אני רק מנסה לעזור לנבחרת. לכבוש המון שערים במונדיאל עוזר לך להתפתח במספר מובנים. הייתי מעדיף לא להיות מלך שערי כל הזמנים ולשחק בגמר במקום. זה נחמד עבור המורשת שלי, אבל זה לא הדבר הראשון שיש לי בראש”.