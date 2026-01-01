טוכל: הנבחרת הזו הצליחה לייצר משהו מיוחד

מאמן אנגליה אמר אחרי ה-4:6: "הייתה לנו מחצית ראשונה מופלאה ושנייה מזעזעת. הלו"ז של צרפת היה יותר נוח". סאקה: "לשחק יותר? ברור שהייתי שמח"

אחרי מפח הנפש בחצי הגמר, אנגליה סיימה את דרכה במונדיאל הלילה (בין שבת לראשון) עם המקום השלישי, במה שהפך למקום הגבוה ביותר שלה מאז 1966, אז זכתה. הפעם אמנם זה נגמר רק עם הארד, אבל במשחק כדורגל מטורף וניצחון 4:6 על צרפת.

מאמן הנבחרת, תומאס טוכל, אמר בסיום: “הייתה לנו מחצית ראשונה מופלאה ומחצית שנייה מזעזעת. אפשר לראות איך יום מנוחה נוסף עושה את ההבדל. אנחנו כל כך עייפים ומותשים מהשבועות האחרונים, אז מחמאה גדולה וכבוד גדול למנטליות שהצגנו.

“פחדתי מהדרישות הפיזיות של המשחק. אנחנו יודעים את האיכות והמהירות של צרפת, ולוח הזמנים שלהם היה הרבה יותר נוח, הוא היה פחות דורש משלנו. היה להם יום אחד יותר לנוח, והם נסעו פחות מאיתנו לאורך הטורניר. אמרתי זאת כבר בעבר, הנבחרת הזו הצליחה לייצר משהו מיוחד מאוד והיא הראתה את זה שוב”.

“הייתי שמח לשחק יותר משחקים אבל מאוחר מדי לדבר על כך”

גם גיבור הניצחון וכובש השלושער בוקאיו סאקה דיבר בסיום: “זה היה משחק מטורף. שני הצדדים קצת מאוכזבים לא להיות בגמר, אבל סיימנו חזק ועבורנו לסיים במקום הכי גבוה בגביע העולם מזה 60 שנה, אז אנחנו מרוצים מהתוצאה הסופית.

בוקאיו סאקה חוגג (רויטרס)

“אני חושב שהמחצית הראשונה הלכה טוב עבורנו. ניצחנו במחצית הראשונה, הם ניצחו במחצית השנייה, ובסיום הצלחנו להשיג עוד שני שערים כדי לנצח את המשחק. ג’וד בלינגהאם היה הראשון להגיד לי לקחת את הפנדל ולכבוש שלושער.

“ברור שהייתי שמח לשחק יותר משחקים אבל מאוחר מדי לדבר על כך. אני מנסה לדבר על המגרש וזה קרה עכשיו. היו לנו תוצאות מדהימות ובסוף נפלנו מול ארגנטינה. זה כואב לרבים מאיתנו ואני בטוח שככה גם האוהדים בבית מרגישים, אבל אנחנו צריכים לשמור על הראש למעלה ולהתמקד במשחק הבא”.

סאקה התייחס גם לרעש סביב טוכל: “אני חושב שזה חלק מהמשחק. כשאתה מנצח יש רעש, כשאתה מפסיד יש רעש, צריך לדעת איך אתה מגיב לזה ומשמש בזה כדלק והיום סיימנו חזק”.