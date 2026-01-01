"משחק על מקומות 3-4 שייזכר לעד", "היה כאן הכל"

ברחבי העולם נדהמים מה-4:6 המטורף בין אנגליה לצרפת: "מופע מדהים במשחק שאף אחד לא רצה לקחת חלק", "לרגעים זה היה הכדורגל הכי סוחף בכל הטורניר"

גם בחלומות הכי גדולים, חובבי הכדורגל הניטרליים לא האמינו שהמשחק בין צרפת לאנגליה יספק עשרה שערים, עם כל כך הרבה אירועים, שתי מחציות שונות בתכלית ובסיום נבחרת שלושת האריות תצא עם ידה על העליונה ותזכה במקום השלישי אחרי 4:6 לא פחות ממטורף על חשבון הטריקולור.

ברחבי העולם לא נותרו אדישים למאורע שהתרחש במיאמי, כשקשר העבר האנגלי דני מרפי הכריז: “כל כך הרבה כישרון הופיע. רגעים מהמשחק שראיתי היו הכי טובים שראיתי אי פעם. היה כאן הכל”. גם בלם העבר סטיבן וורנוק השתפך: “זה היה מדהים. לרגעים זה היה הכדורגל הכי סוחף שראינו במשך כל הטורניר”.

גם ברחבי העולם נדהמו כשב’מארקה’ הספרדי הכריזו: “משחק על מקומות 3-4 שייזכר לעד”. גם ב’גאזטה’ החמיאו: “מופע מדהים במיאמי במשחק שבו אף אחד לא רצה לשחק”. ב’גלובו’ הברזילאי הצטרפו: “מקלחת של שערים”. בצרפת לעומת זאת, סיימו בטעם חמוץ: “קאמבק עצום הסתיים בנפילה מהפודיום”, נכתב ב-RMC.