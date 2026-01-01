כוכב ריאל מדריד וצרפת דיבר אחרי ה-6:4 לאנגליה: "זו הייתה הופעה מביכה, אבל פשוט היינו אנושיים". אוליסה שבר את השיא של פלה. וגם: דשאן נפרד

נבחרת צרפת רשמה לפנות בוקר (ראשון) נתון היסטורי מהצד השלילי, כאשר הפסידה 6:4 לאנגליה במשחק על המקום השלישי במונדיאל וספגה שישה שערים – לראשונה בתולדותיה בגביע העולם. לאחר ההתמודדות כוכב הנבחרת ומלך שערי המונדיאל, קיליאן אמבפה התייחס לתוצאה ולסיום דרכו של דשאן כמאמן נבחרת צרפת. בנוסף לכך, אוליסה שבר את שיאו של פלה אחרי 56 שנים.

אמבפה: המשחק הזה לא יכתים את המורשת של דשאן. היינו אנושיים, ובמחצית השנייה הגבנו כמו קבוצה גדולה

“היו כאן למעשה שני משחקים שונים”, אמר אמבפה. “אני יכול להבין שיש אנשים שיחשבו שבמחצית הראשונה לא כיבדנו את החולצה ושזו הייתה הופעה מביכה, אבל אני חושב שפשוט היינו אנושיים. לצערנו, ברמות האלה אי אפשר להרשות לעצמך להיות אנושי. היינו בהלם מוחלט, ואנגליה ידעה לנצל את זה ולהעיר אותנו. במחצית השנייה כבר חזרנו להיות שחקנים ברמה הגבוהה ביותר, חזקים מאוד מבחינה מנטלית, ולכן גם ניצחנו את המחצית הזו”.

הקפטן הצרפתי התייחס גם לפרידה מהמאמן הוותיק: “זה כואב שלא הצלחנו לנצח, במיוחד בשביל המאמן. רצינו לעשות משהו עבורו, והמחצית הראשונה משאירה תחושה כאילו אכזבנו אותו, למרות שזו ממש לא הייתה הכוונה שלנו. אנחנו רוצים להודות לו על כל מה שעשה עבור נבחרת צרפת. המשחק הזה לא יכתים את המורשת של דידייה דשאן”.

קיליאן אמבפה (רויטרס)

גם המאמן שיפנה את מקומו אחרי 14 שנה, דידייה דשאן, דיבר בסיום: “הייתה לנו מחצית ראשונה מזעזעת. הגבנו טוב, היו לנו שתי הזדמנויות להשוות ל-4:4, אחר כך דחפנו עוד טיפה קדימה. ההפסד הזה לצערי הוא באשמתי, לא עשיתי מה שהייתי צריך לעשות.

“למרות ההפסד הכואב, הצלחנו לעשות דברים חיוביים, לא הכל רע. יש לנו חבורה עם כישרון גדול, שחקנים צעירים שיעלו בדרגים ומשאבים להגיע לתוצאות טובות מאוד. יש אכזבה כמובן, היינו מעדיפים לסיים במקום השלישי”.

בסיום, נפרד מהנבחרת: “זו הייתה הרפתקה נפלאה ברמה האישית. השבועות האחרונים עם הסגל היו יפים. רצינו ליצור רגשות. זה גביע העולם, אין משהו יפה ממנו. אני שומע הרבה תודות, ואני מודה להרבה אנשים גם כן. הרצון להגיע לרמה הכי גבוה, רציתי לשמור על צרפת בטופ. אין דבר יפה מכך. לבשתי את החולצה הצרפתית במשך 25 שנים, היא יפהפייה”.

אוליסה שבר השיא של פלה שהחזיק מעמד 56 שנה: מלך הבישולים החדש בטורניר מונדיאל אחד

מייקל אוליסה המשיך לככב במונדיאל גם במשחקו האחרון בטורניר של 2026, ולאחר שבישל פעמיים לקיליאן אמבפה מול אנגליה, העלה את מאזנו לשבעה בישולים בטורניר. בכך עקף את ששת הבישולים שיוחסו לפלה במונדיאל 1970 והפך לשיאן הבישולים בטורניר מונדיאל בודד.

מעבר לשיא ההיסטורי, אוליסה ממשיך להרשים עם שיתוף פעולה נהדר לצד אמבפה ונחשב לאחד השחקנים הבולטים בטורניר. כעת הוא רחוק חמישה בישולים בלבד מהשיא המצטבר שמיוחס לליאו מסי, ואם ישחק גם במונדיאל 2030, תהיה לו הזדמנות לנסות לשבור גם אותו.

מייקל אוליסה (IMAGO)

צרפת ספגה לראשונה בהיסטוריה שישייה במונדיאל

נבחרת צרפת רשמה נתון היסטורי מהצד השלילי, כאשר הפסידה 6:4 לאנגליה במשחק על המקום השלישי במונדיאל וספגה שישה שערים – לראשונה בתולדותיה בגביע העולם.

עד ההתמודדות הזאת, מספר השערים הגבוה ביותר שספגה צרפת במשחק מונדיאל עמד על חמישה, בתבוסה 5:2 לברזיל בחצי גמר מונדיאל 1958. ההפסד לאנגליה קבע שיא שלילי חדש עבור הטריקולור, שספגו לראשונה שישייה בטורניר.

מנגד, אנגליה השוותה את שיא הכיבושים שלה במשחק גביע העולם, לאחר שכבשה שישה שערים – בדיוק כפי שעשתה בניצחון 1:6 על פנמה בשלב הבתים של מונדיאל 2018.

שחקני נבחרת צרפת מאוכזבים (רויטרס)

ההתמודדות הסתיימה עם עשרה שערים בסך הכול והפכה לאחד ממשחקי המקום השלישי הפוריים ביותר בתולדות המונדיאל. עבור האנגלים היה זה סיום מושלם לטורניר עם המקום השלישי, בעוד צרפת חתמה אותו עם הפסד היסטורי ונתון שלילי שלא נרשם אצלה מעולם בגביע העולם.