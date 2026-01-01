במכבי חיפה מרוצים: צונאמי מנהיג, קשוח ומגוון

במועדון מרוצים מהברזילאי שנחת: "לא במקרה היה קפטן בלבסקי סופיה" ולא פוסלים החתמת בלם זר נוסף ע"ח פדראו. מצבו של בנסון ייבחן במהלך השבוע

במכבי חיפה קרובים מאוד להשלמת הסגל לעונה הקרובה. אחרי הברזילאי ברוניניו והחלוץ האמריקאי-סרבי אנדריאה נובאקוביץ' שסיכם את תנאיו ואמור לנחות השבוע בארץ לאחר השלמת הבדיקות הרפואיות, וכאשר ברקע מתקדמת בצעדי ענק עסקת עומרי גלזר לקבוצה וגיאורגי ירמקוב למטאליסט, המועדון הודיע אתמול (שבת) על כך שהבלם הברזילאי וונדרסון צונאמי סיכם בקבוצה ויצטרף גם הוא רשמית אחרי שיעבור את הבדיקות הרפואיות: “צונאמי שחקן מגוון מאוד, קשוח ובעל משחק ראש טוב, אבל לפני הכל מנהיג באופיו ולא במקרה שימש כקפטן בלבסקי סופיה", אמרו בקבוצה.

בהנחה שהכל ילך כשורה וצונאמי יחתום, במכבי חיפה אומרים שהם לא פוסלים את האפשרות להנחית בלם זר נוסף, מה שמעיד על כך שיש התלבטות גדולה מאוד לגבי המשך דרכו של פדראו שחוזר לעניינים אבל כנראה לא בקצב משביע רצון, דבר שעשוי לסלול את דרכו החוצה.

במקביל לכל אלה ואחרי שכפי שפורסם ב-ONE מצבו של מנואל בנסון ייבחן לעומק במהלך השבוע בשל הפציעה ממנה הוא סובל בגיד האכילס, חיפה תשנה כיוון ותנסה להנחית שחקן כנף שישחק בצד ימין וזאת ללא קשר לכך שכרגע התפקיד מיועד לסדריק דון.

מנואל בנסון. מצבו ייבחן (שחר גרוס)

עד כה, בגזרת שחקני הרכש מכבי חיפה רשמה את צירופו יאיר מרדכי וחזרתו של ירין לוי שיחד עם ברוניניו, צונאמי, גלזר ונובאקוביץ' מהווים שלד שונה בתכלית מזה שהיה קיים בעונה הקודמת: “תהיה לנו קבוצה טובה וחזקה העונה. ליאור וברק בכר רואים את הדברים עין בעין והדבר בא לידי ביטוי בסבלנות של השניים ביצירת התלכיד החדש” הוסיפו בקבוצה מהכרמל.