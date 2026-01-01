התעוררות מאוחרת: איך הפועל ת”א מגיעה לאירופה?

פודקאסט האדומים פותח עונה ברגל ימין: האם הקבוצה תצליח לייצר המשכיות, האכזבה מהרכש והאם זה עלול לפגוע בציפיות וגם: המפגש מול לודוגורץ. האזינו

הפועל תל אביב פתחה את העונה ברגל ימין עם ניצחון דרמטי בפנדלים על בית”ר ירושלים במשחק האירופאיות. האדומים כבר היו עם הגב לקיר, אבל שער שוויון דרמטי של דניאל דאפה עמוק בתוך תוספת הזמן שלח את ההתמודדות לדו-קרב פנדלים, והקבוצה של אליניב ברדה עמדה בלחץ והשיגה את הניצחון עם הופעה גדולה של אסף צור, שסיפק שלוש הצלות בבעיטות ההכרעה.

איציק כלפי וחמי אלמוג בפרק ראשון לעונת 26/27 בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים את משחק הפתיחה של העונה ושואלים האם הפועל תצליח לייצר המשכיות לעונה שעברה, שבסיומה הבטיחה את הכרטיס לאירופה, או שמא הקיץ הדל ברכש עד כה לא מביא את הבשורה כדי לעשות את קפיצת המדרגה.

עוד בפרק: כמה גדולה תחושת האכזבה אצל האוהדים בגלל חלון ההעברות שבו צירפו רק שני שחקנים לעיבוי הסגל, האם היעדר הרכש המשמעותי עד כה עלול לפגוע בציפיות, האם סילבה ובואטנג, או אחד מהם, צריכים לפנות מקום לזר נוסף ולמה חייב למהר עם מחליף ללויזו שנפרד הקיץ בדרך לכוכב האדום?

וגם: מבט לקראת החזרה של האדומים לאירופה אחרי 12 שנים, עם מפגש ענק מול לודוגורץ במוקדמות הקונפרנס ליג, האם הסגל הנוכחי מספיק כדי לעמוד באתגר ועוד. האזנה נעימה.